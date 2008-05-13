نتیجه اجلاس روسای دانشگاههای پزشکی در مشهد مطلوب بود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی دلاوری عصر امروز در دومین روز از پنجاه و هشتمین اجلاس روسای دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور در مشهد در جمع خبرنگاران افزود: در این نشست دو روزه در مورد مسائل مختلفی که در وزارت بهداشت با آن روبرو هستیم گفتگو و تبادل نظر شد و از روسای دانشگاه های سراسر کشور نظر خواهی صورت گرفت.

وی هدف اصلی برگزاری پنجاه و هشتمین اجلاس روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور را نو آوری و شکوفایی عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به نام گذاری سال جاری به عنوان سال نو آوری و شکوفایی از سوی مقام معظم رهبری در این اجلاس به بررسی راهکارهای تحقق این موضوع در زمینه بهداشت و سلامت جامعه پرداخته شد.

معاون هماهنگی و دبیر مجامع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاطر نشان کرد: در این نشست هماهنگی های لازم برای فراهم آوردن زمینه بروز نو آوری و استفاده از تجربیات دانشگاه های مختلف در این زمینه انجام شد.

دلاوری برقراری تعامل میان رده های ستاد را از دیگر اهداف این نشست عنوان و تصریح کرد: با توجه به لزوم هماهنگی و برقراری تعامل مثبت میان مدیران بخش های مختلف در این نشست راهکارهای هر چه بهتر شدن روابط موجود بررسی و تبیین شد.



