همایش تجلیل از نخبگان و مخترعین در شهرستان کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، شهردار کرج در این مراسم که به منظور استقبال از تیم مخترعین اعزامی به اولین جشنواره زنان مخترع جهان در کره برپا شده بود، گفت: دستیابی جوانان دانشمند ایرانی به فناوری صلح آمیز هسته ای و موفقیت چشمگیر نوجوانان و جوانان ایران در المپیادها و فستیوالهای علمی جهانی باعث نگرانی و دلهره بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا شده است.

مهدی مقدسی بااشاره به دستیابی مخترعین کرجی به موفقیتهای گسترده در سطح جهان افزود: باید اقدامات لازم در جهت شناسایی و ایجاد امکانات مناسب به منظور شکوفایی و بهره وری در این اتعدادها از سوی مسئولان انجام گیرد.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری و شورای شهر کرج در نظر دارد به منظور تجلیل از نخبگان کرجی با همکاری سایر نهادها، همایشی با حضور مخترعین کشوری برگزار کند و دستاوردهای مخترعین و نخبگان جوان سراسر کشور نیز در قالب نمایشگاهی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گیرد.

این مسئول همچنین یادآور شد: با موافقت اعضای شورای شهر کرج مقر شده است تا ساختمان آسمان نما و بخشی از آزمایشگاه های آن در اختیار مخترعین و نخبگان قرار گیرد.

در این مراسم همچنین سرپرست تیم اعزامی زنان مخترع ایرانی به کره اظهار داشت: 400 مخترع زن از 29 کشور جهان به این مسابقات دعوت شده بودند که سن تمام آنها بالای 45 سال بود این در حالی است که میانگین سنی اعضای تیم ایران 21 سال بود.

علیرضا راستکار دانش آموزان را به شناخت استعدادها و باور توانمندیهایشان تشویق کرد و افزود: موفقیت کنونی مدال آوران جوان کرجی از دوران دانش آموزی پایه ریزی شده است.

وی با اشاره به بالا بودن سطح این مسابقات خاطرنشان کرد: هیئت داوران در ساعات اولیه برپایی مسابقات تیم ایران را به عنوان تیم برتر انتخاب کرد و این در حالی بود که تبلیغات منفی علیه بانوان ایرانی در زمینه تحصیل علم و دانش توسط زنان مسلمان بسیار زیاد بود اما توانمندی زنان ایران تمام تبلیغات منفی را نقش بر آب کرد.