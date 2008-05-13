اتهامات واهی رئیس جریان المستقبل لبنان علیه ایران و سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، سعد حریری در کنفرانسی مطبوعاتی در محل اقامت خود در منطقه قریطم در مرکز بیروت که به طور مستقیم از شبکه تلویزیونی الجزیره پخش شد، با طرح ادعاهایی واهی گفت: از بیروت می خواهند تا پرچم سفید را بالا ببرد و از سعد حریری و ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه دروزی و نیروهای 14 مارس می خواهند تا با بازگشت نظام سوریه به لبنان یا تسلیم سرنوشت لبنان به نظام های سوریه و ایران موافقت کنند.

وی در ادامه ادعاهای بی اساس خود علیه سوریه و ایران افزود: این امر محال است، می توانند به مناطق یورش برده و تهدید کنند اما هرگز نخواهند توانست که به امضای سعد حریری یا ولید جنبلاط یا هریک از رهبران 14 مارس روی چک تسلیم شدن به نظام سوریه و ایران و تسلیم سرنوشت لبنان به این دو نظام دست یابند.

حریری همچنین مدعی شد: سوریه و ایران می خواهند راه حل مورد نظر خود را از طریق حزب الله بر لبنان تحمیل کنند و ژنرال میشل سلیمان فرمانده ارتش لبنان همچنان نامزد توافقی برای تصدی پست ریاست جمهوری این کشور است.

وی گفت: اگر وضعیت کنونی ادامه یابد کشور وارد جنگ داخلی خواهد شد و جریان المستقبل یک جریان میانه رو است، اما در صورت تداوم اوضاع نمی تواند مردم را کنترل کند و من درلبنان می مانم و هرگز آن را ترک نمی کنم.

رئیس جریان المستقبل گفت: مسئولیت خون های ریخته شده در این جنگ را متوجه کسانی می دانم که آن را به راه انداختند و باید موضوع امنیت در سراسر لبنان در صدر دستورالعمل کاری هرگونه گفتگویی باشد.

وی همچنین خواستار گفتگو درباره سلاح همه طرف ها از جمله حزب الله و ارتش لبنان شد و افزود: نافرمانی مسلحانه از درهای بزرگ فتنه ای است که می تواند لبنان را از بین ببرد.

حریری با سرپوش گذاشتن بر مداخلات عربستان و مصر در لبنان گفت: ما هیچ طائفه ای در لبنان را هدف قرار نمی دهیم و شیعیان لبنانی برادران ما هستند و مصر و عربستان و سایر کشورهای عربی به همه لبنانی ها کمک می کنند.

وی از مردم جنوب لبنان خواست تا از شعله ور شدن فتنه سنی و شیعی جلوگیری کنند و در اشاره به گروههای مخالف دولت فواد سنیوره نخست وزیر لبنان گفت: آنها تصمیمات دولت را پوششی برای اجرای عملیات برنامه ریزی شده خود قرار دادند.

رئیس جریان المستقبل گفت: اولین بند دستور العمل گفتگو باید امنیت بیروت و سایر مناطق باشد و گفتگو باید با این پرسش آغاز شود که نقش ارتش چیست و این نقش را به کجا می برند؟

وی مدعی شد: فتنه ای شیعی و سنی در لبنان روی داد که تبعات و پیامدهایی به همراه خواهد داشت و امیدواریم که کمیته وزارتی اتحادیه عرب در ماموریت خود در لبنان موفق باشد.

حریری همچنین عمکرد ارتش لبنان را زیر سوال برد و ادعا کرد: ارتش لبنان از شهروندان لبنانی دفاع نکرد بلکه از وحدت خویش حفاظت کرد و آنچه در لبنان روی داد، یک تصمیم منطقه ای بود و مشکل اساسی انتخاب رئیس جمهوری لبنان است و ما خواهان راه حلی نهایی هستیم که تضمین کننده امنیت بیروت و سایر مناطق باشد و وقتی سلاح به سوی ما نشانه گرفته شده است، گفتگو نخواهیم کرد.

وی با طرح این ادعا که جریان المستقبل سلاح در اختیار ندارد،گفت: اگر جریان المستقبل سلاح در اختیار داشت، روند رویدادها اینگونه نمی شد و عقب نشینی ما به خاطر حفظ صلح و آرامش داخلی بود.