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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۲۰:۱۷

تلاش برلوسکونی برای نزدیکی بیشتر به آمریکا

سیلویو برلوسکنی نخست وزیر جدید ایتالیا بر گسترش روابط کشورش با آمریکا تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا اظهار داشت به روابط اتحادیه اروپا و آمریکا کمک می کند. 

برلوسکونی که برای سومین بار نخست وزیر کشورش شده، در برابر پارلمان اظهار داشت ایتالیا ستون دوستی اروپا و آمریکا است.

وی در انتخابات پارلمانی دو سال پیش ایتالیا شکست خورده بود و با وجود مخالفت مردم کشورش از همپیمانان قوی آمریکا درحمله به عراق به حساب می آمد. 

به دنبال سقوط دولت رومانو پرودی و برگزاری انتخابات پارلمانی، حزب راستگرای میانه ایتالیا به رهبری برلوسکنی به پیروزی رسید و وی دولت جدید ایتالیا را تشکیل داده است.  

کد مطلب 682816

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