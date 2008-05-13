تلاش برلوسکونی برای نزدیکی بیشتر به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا اظهار داشت به روابط اتحادیه اروپا و آمریکا کمک می کند.

برلوسکونی که برای سومین بار نخست وزیر کشورش شده، در برابر پارلمان اظهار داشت ایتالیا ستون دوستی اروپا و آمریکا است.

وی در انتخابات پارلمانی دو سال پیش ایتالیا شکست خورده بود و با وجود مخالفت مردم کشورش از همپیمانان قوی آمریکا درحمله به عراق به حساب می آمد.

به دنبال سقوط دولت رومانو پرودی و برگزاری انتخابات پارلمانی، حزب راستگرای میانه ایتالیا به رهبری برلوسکنی به پیروزی رسید و وی دولت جدید ایتالیا را تشکیل داده است.