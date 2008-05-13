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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۲۰:۱۶

نمایشگاه عکس طبیعت در بیرجند آغاز به کار کرد

بیرجند - خبرگزاری مهر: به همت حوزه هنری خراسان جنوبی چهارمین نمایشگاه انفرادی عکس با عنوان "باغی در نگاه" در سالن شهرداری بیرجند آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، در این نمایشگاه که عصر امروز گشایش یافت 80 عکس با موضوع طبیعت به نمایش در آمده است که حاصل زحمات چند سال اخیر سید هادی علوی از سراسر کشور است.

وی تا کنون چهار نمایشگاه انفرادی برگزار نموده و در سه نمایشگاه گروهی شرکت کرده است که برخی از کارهای او در نمایشگاه هایی گروهی در کشورهای امارات و پاکستان نیز به نمایش در آمده است.

از جمله افتخارات این هنرمند می توان به انتخاب آثار وی در جشنواره سراسری "ما می توانیم" و همچنین کسب مقام اول جشنواره عکس میراث فرهنگی اشاره نمود.

آخرین نمایشگاه انفرادی وی در سال گذشته از سوی حوزه هنری با نام " آفرینش " در نگارخانه ابوالفضل عالی حوزه هنری تهران برگزار شد.

علاقمندان می توانند از امروز لغایت 29 اردیبهشت از ساعت 9 الی 13 و عصر ها از ساعت 17 تا 21 از این نمایشگاه دیدن کنند.

کد مطلب 682832

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