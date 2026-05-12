۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۵۹

عصبانیت ترامپ از بازتاب پیروزی ایرانی‌ها در رسانه‌های جهان

رئیس‌جمهور تروریست آمریکا در واکنش به بازتاب پیروزی ایران در رسانه‌ها، چنین گزارش‌هایی را خیانت به آمریکا دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا با انتقاد شدید از گزارش‌ها و مقاله‌های متعددی که برخلاف میل او درباره پیروزی‌های ایران در جنگ سخن می‌گویند، گفت: نویسندگان این گزارش‌ها «احمق» و «نمک‌نشناس» هستند و چنین گزارش‌هایی «خیانت» به آمریکا دانست.

ترامپ در شبکه اجتماعی خود نوشت: «وقتی رسانه‌های دروغ‌پرداز می‌گویند که دشمن ایرانی از نظر نظامی در برابر ما عملکرد خوبی دارد، این عملاً یک خیانت است».

رئیس‌جمهور تروریست آمریکا ادعاهای دروغین خود درباره نابودی توان نظامی ایران را تکرار کرد و مدعی شد: ایران دیگر ناوگان دریایی ندارد.

وی نویسندگانی که روایت او را تأیید نمی‌کنند را «بزدلانِ آمریکایی که علیه کشور خودمان جبهه گرفته‌اند» توصیف کرد.

    • IR ۰۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
      سیاه نمایی هست جهت بخشیدن اعتبار به رسانه های کشورش البته که اینکه نیروی دریایی فعال داریم بر کسی پوشیده نیست چرا که همچنان تنگه بسته است
    • IR ۰۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
      خوک زرد از فشارهای روانی شکستهایش در برابر ایران حداقل تعادلش را هم از دست داده عنقریب سکته زده به جهنم ابدی سقوط میکند پست تر‌ پلید تر از این خوک زرد موجودی وجود ندارد
    • IR ۰۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
      خدا وند ا دستت از همه بلندتراست مرگ ترامپ را برسان فکر ش هم ناراحت کننده است این همه انسانمونو شهیدکرد هنوز دست بردار نیست خدایا توکمک کن التماس میکنم به آبروی ۱۴ معصوم ع آتش جنگ را خاموش کن فقط تو میتوانی کمک کنی
    • سعید IR ۰۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
      اشکال نداره رسانه های امریکا بیشتر بگن ایران پیروز شده تا اعصاب ترامپ بیشتر خرد بشه این به نفع ایران هست هم ترامپ تضعیف روحیه میشه و هم مردم امریکا از همه مهم تر مردم امریکا از ترامپ و حزب جمهوری خواه بیشتر فاصله می گیرند با این گزارش ها ...
    • محمد IR ۰۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
      همه مردم جهان مخصوصا خود مردم امریکا می دونند که ترامپ هر وقت میگه ایران شکست خورده یعنی نه امریکا شکست خورده برعکسش رو باید در نظر بگیرند چون کم و زیاد زیاد میگه..
    • علی IR ۰۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
      به اوباما حمله کن بگو اگر اوباما الان به جای من رئیس جمهور بود کل امریکا رو می داد به ایران 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂
    • IR ۰۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
      شکست خوردی و سوختی خودت هم می دونی! این تازه اول بدبختی تو در دنیاست. وای به حالت..
    • IR ۰۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
      خوک زرد هیچ راهی برایش باقی نمانده جز خودکشی مثل بابابزرگ آلمانی اش هیتلر ! مرگ بر امریکا ننگ بر امریکائیها که این خوک زرد بی عقل دیوانه دلقک بازیچه صهیونیستها را رئیس جمهور امریکا کردند
    • صادق IR ۰۶:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
      ترامپ یه دیوانه روانی مثل هیتلره درقالب متجدد.این آدم روانپریش ممکنه جهان رو به سمت جنگ جهانی سوم سوق بده.بایدزودتر ترمزش روکشید.

