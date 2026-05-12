به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا با انتقاد شدید از گزارش‌ها و مقاله‌های متعددی که برخلاف میل او درباره پیروزی‌های ایران در جنگ سخن می‌گویند، گفت: نویسندگان این گزارش‌ها «احمق» و «نمک‌نشناس» هستند و چنین گزارش‌هایی «خیانت» به آمریکا دانست.

ترامپ در شبکه اجتماعی خود نوشت: «وقتی رسانه‌های دروغ‌پرداز می‌گویند که دشمن ایرانی از نظر نظامی در برابر ما عملکرد خوبی دارد، این عملاً یک خیانت است».

رئیس‌جمهور تروریست آمریکا ادعاهای دروغین خود درباره نابودی توان نظامی ایران را تکرار کرد و مدعی شد: ایران دیگر ناوگان دریایی ندارد.

وی نویسندگانی که روایت او را تأیید نمی‌کنند را «بزدلانِ آمریکایی که علیه کشور خودمان جبهه گرفته‌اند» توصیف کرد.