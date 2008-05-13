شکست آموزش و پرورش با لغو قانون مدارس به ازای 200 واحد مسکونی

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله بوربور در حاشیه دهمین جشنواره خیرین مدرسه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه لغو این قانون باعث دو نوبته شدن بسیاری از مدارس می شود افزود: به طور مثال شهرک گلبهار در مشهد با 30 هزار واحد مسکونی ساخته شده است که امسال به بهره برداری می رسد و حالا باید آموزش و پرورش برای این شهرک مدرسه بسازد در حالی که هیچ اعتباری در این زمینه اختصاص نیافته است. به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله بوربور در حاشیه دهمین جشنواره خیرین مدرسه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه لغو این قانون باعث دو نوبته شدن بسیاری از مدارس می شود افزود: به طور مثال شهرک گلبهار در مشهد با 30 هزار واحد مسکونی ساخته شده است که امسال به بهره برداری می رسد و حالا باید آموزش و پرورش برای این شهرک مدرسه بسازد در حالی که هیچ اعتباری در این زمینه اختصاص نیافته است.

وی به ساخت یک و نیم میلیون مسکن انبوه ساز دولت اشاره کرد و گفت: اگر حتی یک سوم این خانه ها ساخته شود ما با یک میلیون دانش آموز مواجه خواهیم بود که احتیاج به 4 هزار کلاس درس و دو هزار میلیارد تومان اعتبار دارد.

بوربور افزود: دولت نامه رسمی به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مبنی بر اینکه نمی تواند بار مالی این مصوبه جبران کند، فرستاده است.

وی با تاکید بر اینکه تبصره یک طرح جامع تامین مسکن باید لغو شود تصریح کرد: نظر ما این است که تنها 4 تبصره مربوط به ماده 18 قانون شوراها باقی بماند.

وی خاطرنشان کرد: نکته حساسی که در این مسئله وجود دارد این است که شورای نگهبان باید قانون مجلس را که برای دولت بار مالی داشته باشد، رد کند که در این مورد انجام نشده است.

اعتبار تخریب و نوسازی مدارس امسال 740 میلیارد تومان است

بوربور در خصوص اعتبار تخریب و نوسازی مدارس گفت: 740 میلیارد تومان برای سال 87 در نظر گرفته شده است که این رقم در سال 86 ، 780 میلیارد تومان بوه است.

وی با بیان اینکه اعتبار تخریب و نوسازی با آموزش و پرورش در سال جاری یکی شده است افزود: نمی دانم این اعتبار امسال چه وضعیتی خواهد داشت و هنوز هیچ پولی برای سال 87 به سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس واریز نشده است.

رئیس سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس گفت: سال گذشته که بودجه سازمان مستقل بود تا 15 اردیبهشت اولین تخصیص وارد شده بود که امسال هم اعتبار اعلام کرده اند 5 درصد را تا چند روز آینده واریز کنند.

وی اظهار داشت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق نظر ما در خصوص تامین اعتبار مبنی بر اینکه 50 درصد آن در سه ماه اول سال و 50 درصد دیگر در سه ماه دوم تعلق گیرد کارشناسی دانسته و آن را تاکید کرده است.

رئیس سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس به ساخت 5 هزار مدرسه در سال 87 با اعتبارات استانی ،سازمان تخریب و نوسازی و خیرین مدرسه ساز اشاره کرد و اظهار داشت: در سال 87 نیز شش هزار فضای آموزشی و شصت هزار کلاس درس ساخته و تحویل داده می شود.

وی در قسمتی از سخنان خود به جشن کپر زدایی در برخی از استانها اشاره کرد و گفت: کپر زدایی مدارس، استان به استان انجام می شود و طبق اعلام رئیس سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان امسال از کپر زدایی هزار مدرسه خبر داده است.

وی افزود: البته با توجه به خشکسالی و جابجایی جمعیتی هیچگاه کپر زدایی کامل مدارس صورت نمی گیرد.

بوربور با بیان اینکه بسیاری از مدارس کپری توسط اولیای دانش آموزان ساخته می شود گفت: قبل از اینکه آموزش و پرورش قصد کند که مدرسه بسازد والدین دانش آموز با جابجایی خود مدارس کپری را برپا می کند.

رئیس سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس با بیان اینکه در سال 86 ، 170 مجمع خیرین مدرسه ساز در شهرستانها و مناطق آموزشی به ثبت رسیده است افزود: بدنبال این هستیم که امسال این رقم را به 716 مجمع خیرین در تمام مناطق آموزش و پرورش برسانیم تا هر منطقه بتواند در خصوص حذف مدارس دو نوبته ، بررسی تراکم منطقه ، جمع آوری کمک های مردمی و ... با مشارکت سازمان نوسازی اقدام کند.

تعهد 400 میلیارد تومانی خیرین مدرسه ساز در سال 87

در ادامه این نشست خبری رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز گفت: پیش بینی ما این است که خیرین امسال بین 400 تا 500 میلیارد تومان برای ساخت فضای آموزشی تعهد کنند.

وی به حکم قضایی تخلیه 90 مدرسه در شهر تهران و سرگردنی 18 هزار دانش آموز اشاره کرد و افزود: خیرین مدرسه در شهر تهران به وفور حضور دارند و این مشکل را تاحدودی حل می کنند.

وی با بیان این که خیرین مدرسه ساز از شهردار تهران درخواست کرده اند که از شهرداران مناطق بخواهد در جلسه امروز حضور یابند، گفت: هدف از این برنامه کمک شهرداران برای تحویل زمین به خیرین بود که اگر این خواسته امروز محقق نشود ما از شهردار تهران گله مند می شویم.

در ادامه نشست همچنین محمدرضا حافظی رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز خاطرنشان کرد: این وظیفه شهرداری است که زمین در اختیار خیرین قرار دهد چرا که در حال حاضر مهمترین مشکل آنها کمبود زمین برای ساخت و ساز است.

وی در پایان از تحویل 8 هزار متر مربع زمین توسط یک خیر مدرسه ساز در شمیرانات خبر داد.