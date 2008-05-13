71 میلیارد تومان تعهد خیرین مدرسه ساز تهرانی در سال 87

به گزارش خبرگراری مهر،حسین ترابی زاده در دهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز که عصر امروز دراردوگاه شهید باهنربرگزار شد، با بیان اینکه 28 میلیارد تومان درسال گذشته از سوی خیرین مدرسه سازاهدا شد، افزود: تعهد خیرین امسال 151 درصد افزایش داشته که این رقم بدون محاسبه شهرستان کرج است.

وی ادامه داد: در فاصله جشنواره نهم تا دهم خیرین مدرسه ساز تهرانی 46 فضای آموزشی به مساحت 52 هزار متر مربع ساخته اند.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس شهر تهران اعتبارات استانی تخریب ونوسازی مدارس را 160 میلیارد تومان عنوان و اظهار داشت: دغدغه سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس بعد از اراده نظام برنامه ریزی کشور طی چند سال اخیر به توجه ویژه به آموزش و پرورش این بود که خیرین احساس کنند مشکلات آموزش وپرورش حل شده است و دیگر نیازی به کمک آنها نیست.

ترابی زاده تاکید کرد: خوشبختانه این موضوع اتفاق نیفتاد چرا که نگاه خیرین مدرسه ساز همیشه عمیق بوده است.