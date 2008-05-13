نظارت وزیر دفاع بر عملیات برضد القاعده در موصل / کشته و زخمی شدن 31 عراقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، یک منبع مسئول در پلیس استان نینوی گفت: عبدالقادر محمد العبیدی وزیر دفاع عراق و مسئولان بلندپایه این وزارتخانه امروز برای نظارت برعملیات نظامی موسوم به "غرش شیر" که از شنبه هفته جاری علیه افراد مسلح القاعده آغاز شده است، وارد شهر موصل شدند.

در همین حال، درگیری ها میان جیش المهدی و نیروهای عراقی صبح امروز در شهرک صدر در شرق شهر بغداد پایتخت عراق از سرگرفته شد که در جریان آن 11 نفر کشته و 20 نفر از جمله زنان و کودکان زخمی شدند.

انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در بازاری در شهر کرکوک در شمال عراق نیز به زخمی شدن 10 عراقی منجر شد و ارتش عراق در بیانیه ای از کشته شدن پنج سرباز و زخمی شدن چهار نفر دیگر بر اثر انفجار بمب در استان نینوی خبر داد.