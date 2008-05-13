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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۲۰:۵۵

تحولات امنیتی عراق/

نظارت وزیر دفاع بر عملیات برضد القاعده در موصل / کشته و زخمی شدن 31 عراقی

نظارت وزیر دفاع بر عملیات برضد القاعده در موصل / کشته و زخمی شدن 31 عراقی

ورود وزیر دفاع عراق به شهر موصل برای نظارت برعملیات نظامی علیه شبکه القاعده و کشته و زخمی کردن 31 عراقی درمناطق مختلف عراق از مهمترین تحولات امنیتی امروز این کشور به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، یک منبع مسئول در پلیس استان نینوی گفت: عبدالقادر محمد العبیدی وزیر دفاع عراق و مسئولان بلندپایه این وزارتخانه امروز برای نظارت برعملیات نظامی موسوم به "غرش شیر" که از شنبه هفته جاری علیه افراد مسلح القاعده آغاز شده است، وارد شهر موصل شدند.

در همین حال، درگیری ها میان جیش المهدی و نیروهای عراقی صبح امروز در شهرک صدر در شرق شهر بغداد پایتخت عراق از سرگرفته شد که در جریان آن 11 نفر کشته و 20 نفر از جمله زنان و کودکان زخمی شدند.

انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در بازاری در شهر کرکوک در شمال عراق نیز به زخمی شدن 10 عراقی منجر  شد و ارتش عراق در بیانیه ای از کشته شدن پنج سرباز و زخمی شدن چهار نفر دیگر بر اثر انفجار بمب در استان نینوی خبر داد.

کد مطلب 682845

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