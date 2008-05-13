به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز در نشست نقد و بررسی کتاب سکوت و معنا، که در شهر کتاب مرکزی برگزار شد، دکتر مالک حسینی، عضو هیئت علمی دانشنامه جهان اسلام به بحث از وضعیت ویتگنشتاین‌پژوهی در ایران پرداخت و در ادامه در مورد کتاب «سکوت و معنا»، نوشته دکتر سروش دباغ سخن گفت.

مترجم «در باب یقین» در آغاز با تأکید بر اینکه سعی می‌کند سخنانش تخصصی نباشد، به وضعیت ویتگنشتاین در ایران اشاره کرد و گفت: ویتگنشتاین در هر صورت در ایران فیلسوف خوش اقبالی بوده است و به قول دکتر میرشمس الدین ادیب سلطانی در مقدمه چاپ سوم از رساله منطقی-فلسفی، ویتگنشتاین برای ایرانیان به متفکری خودمانی بدل شده است.

وی دو جنبه انس اهل تحقیق فلسفه در ایران در مورد ویتگنشتاین را چنین ذکر کرد: نخست وجود ترجمه‌هایی از آثار ویتگنشتاین به زبان فارسی که تقریباً همه آثار مهم او را شامل می شود و به رغم ایرادهایی که به همه وارد است و برخی را حتی بی اعتبار می کند، می‌توان گفت این ترجمه‌ها نمره قابل قبولی دریافت می‌کنند و با احتیاط قابل استفاده هستند.

وی تأکید کرد: جنبه دوم به آثار تالیفی پیرامون ویتگنشتاین بر می گردد که نشان دهنده آن است که ما با آثار ویتگنشتاین خو گرفته‌ایم و رفته رفته می آموزیم که به شیوه او فلسفه بورزیم، این امر سبب شده است که امروز بتوانیم آثار علمی و انتقادی در مورد او بنویسیم.

مترجم «کتاب آبی» در ادامه ضمن اشاره به اهمیت ویتگنشتاین در حوزه‌های گوناگون فلسفی به بحث شر از نگاه ویتگنشتاین پرداخت و گفت: موضوع شر را از این حیث انتخاب کردم که موضوعی ملموس برای عموم است و صرفاً برای اهل فلسفه جذاب نیست. موضوع اساسی پیرامون شر آن است که شر با قدرت خدا چگونه سازگار است؟

دکتر حسینی با اشاره به دیزی فیلیپس ویتگنشتاین‌پژوه برجسته که در سال 2005 در گذشته است، به آخرین کتاب او در باره موضوع شر اشاره کرد و گفت: فیلیپس در کتاب «مسئله شر و مسئله خدا» به تمایزی که فیلسوفان تحلیلی میان مشکل منطقی شر و مشکل وجودی و دینی آن است می پردازد و معتقد است که این تمایز نادرست است و پاسخ یگانه‌ای برای مساله شر یافت نمی‌شود.

دکتر حسینی گفت: فیلیپس معتقد است که فیلسوفان تحلیلی که به سازگاری یا ناسازگاری موضوع شر و خدا قائلند بر مبنای تصویری از خدا استدلال می‌کنند که کلاً با تصویر مؤمنان از خدا متفاوت است و اساساً در نگاه مؤمنان این قواعد منطقی نیستند که مسائل دینی را روشن می کنند، بلکه زبان دینی خودش قواعد و منطقی دارد که طبق آن موضوع سازگاری یا ناسازگاری مسئله شر و خدا منحل می شود.

دکتر حسینی در پایان گفت: فیلیپس می‌کوشد تلاشهای دینی و سکولار بار عقلی کردن یا عقل زده کردن زندگی را کنار بزند و در واقع مخالف تحمیل منطق انتزاعی بر زندگی انسان است.