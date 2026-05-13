استانداری زنجان آماده تأمین اعتبار برای ساخت مرکز جدید اهدای خون است

به گزارش خبرگزاری مهر. سید محسن صادقی در دیدار با مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور، با بیان اینکه در جنگ تحمیلی ۴۰ روزه اخیر، ۶ شهرستان از هشت شهرستان استان درگیر حملات دشمن بود، اظهار داشت: طی این مدت ۴۵۰ مصدوم یا مجروح برجای ماند و ۱۷۴ پرتابه به ۵۳ نقطه از استان اصابت کرد.

استاندار زنجان با تأکید بر اینکه دانشگاه علوم پزشکی، اورژانس و همه بخش‌ها در این جنگ فراتر از انتظار ظاهر شدند، افزود: فرصت‌های این جنگ در نیروی انسانی و پایبندی به ارزش‌ها به‌وضوح قابل مشاهده بود و مشارکت فعالانه بسیار ارزشمندی صورت گرفت.

وی با بیان اینکه جمعیت استان نسبت به سال ۱۳۹۱ افزایش چشمگیری یافته است، گفت: سالانه میلیون‌ها تردد عبوری از استان انجام می‌شود که همین مسئله موجب افزایش سوانح جاده‌ای می‌گردد. همچنین تعداد زیادی از مصدومان سوانح در استان، به استان‌های دیگر اختصاص دارد.

صادقی با اشاره به موقعیت راهبردی زنجان در شمالغرب کشور و قرارگیری در میان هشت استان، تصریح کرد: مجموعه وظایف و تکالیف انتقال خون محدود به زنجان نیست. معتقدم مراکز انتقال خون استان باید توسعه یابد و رضایت کنونی از خدمات نیز حاصل تلاش‌های صورت گرفته است.

استاندار زنجان با تأکید بر آمادگی استان برای تأمین اعتبار جهت احداث مرکز اهدای خون شهر، گفت: با وجود محدودیت اعتبارات، تلاش می‌شود این مهم از طریق مولدسازی دارایی‌ها تحقق یابد. برآورد دقیق برای احداث مرکز جدید با نیاز ۲۰ ساله باید از سوی انتقال خون استان صورت گیرد.

در ادامه، علی صادقی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان، با بیان اینکه زمین مورد نیاز از سوی اداره کل راه و شهرسازی در دستور کار قرار گرفته است، گفت: مرکز فعلی اهدای خون شهر زنجان قدیمی و در مرکز شهر واقع شده و پاسخگوی نیازهای انتقال خون نیست. این مرکز با مشکل ترافیک و کمبود پارکینگ مواجه است و امیدواریم با همکاری سازمان انتقال خون ایران، این مهم به سرانجام برسد.

وی خاطرنشان کرد: زنجان در مسیر ترانزیت قرار گرفته و وجود مرکز جدید اهدای خون می‌تواند به خدمت‌رسانی بهتر منجر شود.