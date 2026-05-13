شیشه فروش: تندباد و گرد و خاک تا دوشنبه مهمان اصفهان است

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، فعالیت یک سامانه جوی فاقد رطوبت از امروز موجب وزش تندبادهای فصلی، خیزش گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و افت میدان دید در مناطق مختلف استان خواهد شد.

وی افزود: این شرایط جوی بیشتر مناطق شمالی، غربی و جنوبی استان اصفهان و همچنین محورهای مواصلاتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تا روز دوشنبه هفته آینده تداوم خواهد داشت.

فعال شدن کانون‌های گرد و خاک در شرق و شمال استان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به فعال شدن کانون‌های فرسایش بادی گفت: کانون‌های داخلی گرد و خاک در مناطق شمال و شرق استان فعال شده‌اند و در کنار آن، کانون‌های واقع در مناطق مجاور کویر قم و سمنان و همچنین مناطق نقطه‌ای شرق اصفهان و تالاب گاوخونی نیز در افزایش گرد و غبار مؤثر هستند.

وی ادامه داد: پیامد این شرایط، کاهش محسوس کیفیت هوا و افت شعاع دید به ویژه در مناطق شرقی و شمالی استان خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود شدت وزش باد و طوفان‌های لحظه‌ای در روزهای شنبه و یکشنبه افزایش یابد.

شیشه‌فروش با بیان اینکه برای این شرایط هشدار سطح نارنجی صادر شده است، از دستگاه‌های امدادی، خدماتی و اجرایی خواست آمادگی لازم برای مقابله با حوادث احتمالی را داشته باشند.

توصیه‌های ایمنی برای شهروندان و رانندگان

وی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان اظهار کرد: مردم باید از توقف و پارک خودرو در کنار درختان فرسوده و سازه‌های ناپایدار خودداری کنند و نسبت به ایمن‌سازی داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی، سقف‌های کاذب و اشیای رها شده روی پشت‌بام‌ها اقدام کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین از رانندگان خواست در زمان وقوع طوفان و گرد و غبار، از سفرهای غیرضروری در محورهای پرخطر خودداری کرده و در تردد جاده‌ای به کاهش میدان دید و توصیه‌های پلیس راه توجه ویژه داشته باشند.

وی ادامه داد: گردشگران، عشایر و دامداران نیز باید از صعود به ارتفاعات و حضور در مناطق حادثه‌خیز پرهیز کنند تا از وقوع حوادث ناشی از تندباد جلوگیری شود.

شیشه‌فروش با اشاره به افزایش احتمال وقوع آتش‌سوزی در مراتع و عرصه‌های طبیعی گفت: روشن کردن آتش در پوشش‌های گیاهی و مراتع ممنوع است و هرگونه فعالیتی که موجب تشدید گرد و خاک و آلودگی هوا شود، از جمله خاک‌ورزی، خاکبرداری، آتش زدن بقایای کشاورزی، فعالیت‌های معدنی و حمل مصالحی مانند خاک و گچ باید محدود شود.

وی همچنین بر لزوم حفاظت از گلخانه‌ها، کندوهای زنبور عسل، باغات و واحدهای دام و طیور در برابر تندباد تأکید کرد و افزود: افراد دارای بیماری‌های تنفسی، سالمندان، کودکان و سایر گروه‌های حساس باید تا حد امکان از حضور در فضای باز خودداری کرده و در صورت ضرورت از ماسک استاندارد استفاده کنند.