شیشه فروش: تندباد و گرد و خاک تا دوشنبه مهمان اصفهان است

منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، فعالیت یک سامانه جوی فاقد رطوبت از امروز موجب وزش تندبادهای فصلی، خیزش گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و افت میدان دید در مناطق مختلف استان خواهد شد.
وی افزود: این شرایط جوی بیشتر مناطق شمالی، غربی و جنوبی استان اصفهان و همچنین محورهای مواصلاتی را تحت تأثیر قرار میدهد و تا روز دوشنبه هفته آینده تداوم خواهد داشت.
فعال شدن کانونهای گرد و خاک در شرق و شمال استان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به فعال شدن کانونهای فرسایش بادی گفت: کانونهای داخلی گرد و خاک در مناطق شمال و شرق استان فعال شدهاند و در کنار آن، کانونهای واقع در مناطق مجاور کویر قم و سمنان و همچنین مناطق نقطهای شرق اصفهان و تالاب گاوخونی نیز در افزایش گرد و غبار مؤثر هستند.
وی ادامه داد: پیامد این شرایط، کاهش محسوس کیفیت هوا و افت شعاع دید به ویژه در مناطق شرقی و شمالی استان خواهد بود و پیشبینی میشود شدت وزش باد و طوفانهای لحظهای در روزهای شنبه و یکشنبه افزایش یابد.
شیشهفروش با بیان اینکه برای این شرایط هشدار سطح نارنجی صادر شده است، از دستگاههای امدادی، خدماتی و اجرایی خواست آمادگی لازم برای مقابله با حوادث احتمالی را داشته باشند.
توصیههای ایمنی برای شهروندان و رانندگان
وی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان اظهار کرد: مردم باید از توقف و پارک خودرو در کنار درختان فرسوده و سازههای ناپایدار خودداری کنند و نسبت به ایمنسازی داربستها، تابلوهای تبلیغاتی، سقفهای کاذب و اشیای رها شده روی پشتبامها اقدام کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین از رانندگان خواست در زمان وقوع طوفان و گرد و غبار، از سفرهای غیرضروری در محورهای پرخطر خودداری کرده و در تردد جادهای به کاهش میدان دید و توصیههای پلیس راه توجه ویژه داشته باشند.
وی ادامه داد: گردشگران، عشایر و دامداران نیز باید از صعود به ارتفاعات و حضور در مناطق حادثهخیز پرهیز کنند تا از وقوع حوادث ناشی از تندباد جلوگیری شود.
شیشهفروش با اشاره به افزایش احتمال وقوع آتشسوزی در مراتع و عرصههای طبیعی گفت: روشن کردن آتش در پوششهای گیاهی و مراتع ممنوع است و هرگونه فعالیتی که موجب تشدید گرد و خاک و آلودگی هوا شود، از جمله خاکورزی، خاکبرداری، آتش زدن بقایای کشاورزی، فعالیتهای معدنی و حمل مصالحی مانند خاک و گچ باید محدود شود.
وی همچنین بر لزوم حفاظت از گلخانهها، کندوهای زنبور عسل، باغات و واحدهای دام و طیور در برابر تندباد تأکید کرد و افزود: افراد دارای بیماریهای تنفسی، سالمندان، کودکان و سایر گروههای حساس باید تا حد امکان از حضور در فضای باز خودداری کرده و در صورت ضرورت از ماسک استاندارد استفاده کنند.
