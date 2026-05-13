کلاهبردار ۸۰۰ میلیون ریالی در اردستان دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حجت الله بهامین ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی اعلام شکایت یک نفر از شهروندان در شهرستان اردستان مبنی بر کلاهبرداری از طریق صدور چک‌های بلامحل، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی و پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا مأموران پلیس امنیت اقتصادی و پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان اردستان با اقدامات هوشمندانه و بررسی‌های دقیق صورت گرفته متوجه شدند فردی از طریق انجام مانورهای متقلبانه نسبت به جلب اعتماد کسبه اقدام و از آن‌ها کلاهبرداری کرده است.

فرمانده انتظامی اردستان خاطرنشان کرد: با توجه به تحقیقات و رصد های صورت گرفته و اقدامات پلیسی متهم در یکی از شهرستان های استان اصفهان شناسایی شد.

بهامین تصریح کرد: متهم دستگیر شده در تحقیقات اولیه به بزه ارتکابی اقرار کرد و پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.