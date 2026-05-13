  1. استانها
  2. اصفهان
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۳

کلاهبردار ۸۰۰ میلیون ریالی در اردستان دستگیر شد

کلاهبردار ۸۰۰ میلیون ریالی در اردستان دستگیر شد

اردستان-فرمانده انتظامی شهرستان اردستان گفت: فردی که از طریق خرید و کشیدن چک های بلا محل ۸۰۰ میلیون ریال از یک نفر از شهروندان کلاهبرداری کرده بود توسط پلیس اردستان دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حجت الله بهامین ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی اعلام شکایت یک نفر از شهروندان در شهرستان اردستان مبنی بر کلاهبرداری از طریق صدور چک‌های بلامحل، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی و پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا مأموران پلیس امنیت اقتصادی و پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان اردستان با اقدامات هوشمندانه و بررسی‌های دقیق صورت گرفته متوجه شدند فردی از طریق انجام مانورهای متقلبانه نسبت به جلب اعتماد کسبه اقدام و از آن‌ها کلاهبرداری کرده است.

فرمانده انتظامی اردستان خاطرنشان کرد: با توجه به تحقیقات و رصد های صورت گرفته و اقدامات پلیسی متهم در یکی از شهرستان های استان اصفهان شناسایی شد.

بهامین تصریح کرد: متهم دستگیر شده در تحقیقات اولیه به بزه ارتکابی اقرار کرد و پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

کد مطلب 6828854

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه