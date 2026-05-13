ایجاد میز خدمت مجازی در معاونت گردشگری

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تحقق دولت الکترونیک و با هدف تسهیل در پاسخگویی به ذینفعان، «میز خدمت مجازی» در روابط عمومی معاونت گردشگری کشور راهاندازی میشود.
این اقدام با هدف کاهش مراجعات حضوری، ارتقای شفافیت و تسریع در ارائه خدمات به فعالان حوزه گردشگری، راهنمایان، هتلداران و عموم مردم در دستور کار قرار گرفته است.با فعالسازی این درگاه مجازی، کاربران میتوانند در هر ساعت از شبانهروز درخواستها، پیشنهادات و انتقادات خود را ثبت کرده و فرآیند پیگیری مطالبات خود را به صورت برخط (Online) مشاهده کنند.
مهمترین ویژگیهای میز خدمت مجازی معاونت گردشگری
- پاسخگویی سریع و مستقیم
- حذف بوروکراسی اداری و برقراری ارتباط بیواسطه با کارشناسان روابط عمومی، بخش پرسشهای متداول (FAQ)
- پاسخ به سوالات رایج در حوزههای صدور مجوزها، شکایات و استعلامات گردشگری، ارسال و دریافت مدارک
- امکان بارگذاری مستندات بدون نیاز به مراجعه حضوری و نظرسنجی آنلاین
- سنجش رضایت کاربران از عملکرد بخشهای مختلف معاونت گردشگری
انتظار میرود با بهرهبرداری کامل از این سامانه، علاوه بر صرفهجویی در زمان و هزینههای مراجعان، گام مهمی در جهت هوشمندسازی خدمات و تکریم اربابرجوع در بدنه معاونت گردشگری برداشته شود.
