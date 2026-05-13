عراقچی وارد هند شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، سید عباس عراقچی برای شرکت در نشست وزاری امور خارجه کشورهای عضو بریکس وارد دهلی نو شد.

نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو بریکس قرار است روزها پنجشنبه و جمعه در دهلی نو با تمرکز بر همکاری چندجانبه، ثبات منطقه‌ای و تاب اوری اقتصادی برگزار شود.

قرار است در این سفر عراقچی با همتای هندی خود و سایر مقامات شرکت کننده دیدار و گفتگو کند.

هند ریاست فعلی این اتحاد اقتصادی را بر عهده دارد.

جمهوری اسلامی ایران،‌ برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی، امارات متحده عربی و اندونزی ۱۰ عضو گروه بریکس را تشکیل می‌دهند. این گروه همچنین دسته جدیدی با عنوان شریک را برای کشورهای علاقه‌مند به همکاری ایجاد کرده است.

این نشست مقدمه‌ای بر هجدهمین اجلاس بریکس است که قرار است در ماه سپتامبر در دهلی نو برگزار شود.