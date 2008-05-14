هفته سی و سوم لیگ برتر/ صنعت نفت محبوب پرسپولیس و صباباتری / چه تیمی شهامت باختن دارد؟

به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله کمتر از 72 ساعت پس از برگزاری دیدارهای هفته سی و دوم باید امروز منتظر توقف لیگ در ایستگاه سی و سوم باشیم، ایستگاهی که شاید در آن چهره قهرمان مشخص شود.

امروز در اصفهان، سپاهان صدرنشین به دیدار صنعت نفت آبادان می رود. هر دو تیم به کمتر از سه امتیاز راضی نیستند. یکی برای قهرمانی و دیگری برای فرار از سقوط. تیمی که کوچک ترین لغزشی در بازی فردا داشته باشد یا با جام هفتم خداحافظی می کند یا با لیگ برتر. امید پرسپولیس و صبا که شانس کمتری برای قهرمانی دارد به لغزش سپاهان در بازی فرداست. جایی که صنعت نفت می تواند برای حفظ موقعیت خود در لیگ برتر مانع از پیروزی و قهرمانی سپاهان شود.

بازهم یک بازی حساس دیگر برای پرسپولیس، این بار مقابل صباباتری. پرسپولیسی که باید برق را می برد تا مدعی تر از قبل برای قهرمانی تلاش کند در بدترین شرایط مساوی کرد و در دو قدمی سپاهان ماند. حالا کار سخت تر از قبل شده، پرسپولیس باید صبا را شکست دهد تا صرفنظر از هر نتیجه ای که در اصفهان رقم می خورد در هفته آخرین پنجه در پنجه سپاهان بگذارد. خبر خوش از اردوی صباباتری برای پرسپولیس غیبت محمد نوری و مرتضی کاشی ( اولی محروم و دومی مصدوم) است. پرسپولیس اما محروم و مصدوم ندارد.

اما در قعر جدول جنگ بی رحمانه تر از صدر جدول است. فردا ملوان و پگاه با امید توقف و شکست صنعت نفت آبادان مقابل سپاهان به میدان می روند. در این بین کار ملوان به مراتب آسان تر از پگاه است. پگاه باید با برق بازی کند که سه تیم بالای جدول را در سه هفته اخیر متوقف کرده است، ملوان نیز با مقاومت سپاسی در انزلی دیدار می کند. ملوان برای ماندن باید تمامی شکست های 15 هفته اخیر را فراموش کند، انزلی چی ها فردا منتظر خلق حماسه ای از سوی تیم شان هستند که نیم فصل اول را با کسب مقام چهارم به پایان رسانده بود!

در میان این همه حساسیت بازی استقلال مقابل ذوب آهن گمشده است. البته تماشای این بازی دور از همه این هیجانات کاذب در ورزشگاه تختی شاید بد نباشد.

- برنامه دیدارهای هفته سی و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به شرح زیر است :

چهارشنبه - 25/2/87

* سپاهان اصفهان - صنعت نفت آبادان، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* سایپا تهران - ابومسلم مشهد، ورزشگاه انقلاب کرج

* ملوان بندرانزلی - مقاومت سپاسی شیراز، ورزشگاه تختی انزلی

* استقلال اهواز - پاس همدان، ورزشگاه تختی اهواز

* شیرین فراز کرمانشاه - پیکان تهران، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

* مس کرمان - راه آهن تهران، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

* برق شیراز - پگاه گیلان، ورزشگاه حافظیه شیراز

* استقلال تهران - ذوب آهن اصفهان، ورزشگاه تختی تهران

* صباباتری تهران - پرسپولیس، ورزشگاه شهید درخشان صباشهر

جدول رده بندی لیگ برتر:

1- سپاهان 55 امتیاز

2- پرسپولیس 53 امتیاز

3- صباباتری 52 امتیاز

4- پاس همدان 47 امتیاز - تفاضل گل 8+

5- ابومسلم مشهد 47 امتیاز- تفاضل گل صفر

6- استقلال اهواز 45 امتیاز

7- برق شیراز 44 امتیاز

8- استقلال تهران 43 امتیاز - تفاضل گل 2+

9- پیکان تهران 43 امتیاز- تفاضل گل 4-

10- ذوب آهن 42 امتیاز- تفاضل گل 4+

11- مقاومت سپاسی 42 امتیاز- تفاضل گل 1-

12- راه آهن 41 امتیاز

13- مس کرمان 39 امتیاز- تفاضل گل 1-

14- سایپا تهران 39 امتیاز- تفاضل گل 4-

15- پگاه رشت 35 امتیاز

16- صنعت نفت آبادان 32 امتیاز- تفاضل گل 9-

17- ملوان بندرانزلی 32 امتیاز- تفاضل گل 10-

18- شیرین فراز کرمانشاه 21 امتیاز