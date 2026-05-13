۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵

اجتماع بزرگ حوزویان در حمایت از شیعیان مظلوم منطقه برگزار می‌شود

قم- اجتماع بزرگ حوزویان و امت حزب الله در حمایت از شیعیان مظلوم منطقه جمعه ۲۵ اردیبهشت در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اجتماع بزرگ حوزویان و امت حزب الله در حمایت از شیعیان مظلوم منطقه از جمله بحرین، کویت، امارات روز جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ بعد از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار می شود.

این مراسم با حضور علمای کشورهای اسلامی و از سوی نهادهای حوزوی برگزار خواهد شد.

