به گزارش خبرگزاری مهر، اجتماع بزرگ حوزویان و امت حزب الله در حمایت از شیعیان مظلوم منطقه از جمله بحرین، کویت، امارات روز جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ بعد از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار می شود.



این مراسم با حضور علمای کشورهای اسلامی و از سوی نهادهای حوزوی برگزار خواهد شد.