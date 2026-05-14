۵۰ میلیارد تومان برای پروژه های عمران شهری لومار هزینه شد

حامد جمشیدنیا در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح تلاش‌های اخیر شهرداری گفت: در چند ماه گذشته بیش از ۵۰ میلیارد تومان برای بهسازی، آسفالت و توسعه مبلمان شهری در لومار هزینه شده؛ هدف ما انجام یک تلاش جهادی برای بهبود عمران شهری بوده است.

وی با اشاره به وضعیت محله درویشان افزود: این محله که قبلاً کاملاً خاکی و پر از گرد و خاک بود، اکنون کاملاً آسفالت شده؛ خیابان اصلی شهر نیز که پیش از این فاقد آسفالت بود، امروز به طور کامل آسفالت شده و دیگر خبری از گرد و خاک نیست.

جمشیدنیا در خصوص فضای سبز و درخت‌کاری‌ها توضیح داد: بلوار شهر تکمیل شده و انواع درختان کاشته شده است؛ ما درختان توت، زیتون و نارنج کاشتیم تا مردم هم از سایه آن‌ها استفاده کنند و هم از میوه‌شان بهره‌مند شوند.

وی در پایان به پروژه‌های ورودی شهر و تجهیزات شهرداری اشاره کرد: با تلاش شهرداری اسلامی، ورودی شهر لومار با تمثالی از شهدا مزین شده است؛ همچنین برای اجرای خدمات عمرانی، چندین دستگاه ماشین‌آلات جدید خریداری شده که مجموع هزینه‌های انجام شده به حدود ۵۰ میلیارد تومان می‌رسد.