یه گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام مصطفی حسینی در گردهمایی فعالان طرح «نذر آموزش» با تجلیل از تلاش معلمان حاضر در میدان خدمت، اجرای طرح «نذر آموزش» را حرکتی اثرگذار در عرصه فرهنگی و تربیتی توصیف کرد و افزود: مسجد از ظرفیتهای کمنظیری برای تربیت نسل آینده برخوردار است و میتواند در کنار کارکردهای دینی و اجتماعی خود به فضایی مؤثر برای پرورش نوجوانان و جوانان مسئولیتپذیر و فعال تبدیل شود.
وی با تأکید بر ضرورت استمرار چنین برنامههایی با محوریت مساجد، اظهار کرد: حضور معلمان در محیطهای محلی و مردمی، پیوند میان آموزش، تربیت و هویت اجتماعی را تقویت میکند و میتواند زمینهساز گسترش فعالیتهای تربیتی عمیقتر در سطح محلات باشد.
در ادامه این نشست، ذبیحالله تاراسی، مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان نیز با اشاره به اهمیت همکاری نهادهای مختلف تربیتی اظهار داشت: تعامل و همگرایی میان مسجد، منزل و مدرسه میتواند بسیاری از اهداف تعلیم و تربیت را به شکلی مطلوبتر محقق کند.
وی افزود: استفاده از ظرفیتهای موجود در مدارس در کنار فعالیتهای مسجدی میتواند به ارتقای اثربخشی این طرح کمک کند.
تاراسی همچنین نقش همکاری معاونت آموزش ابتدایی با بسیج فرهنگیان را در اجرای «نذر آموزش» مؤثر ارزیابی کرد و گفت: این همراهی توانسته است زمینه حضور معلمان داوطلب و ارائه خدمات آموزشی هدفمند را به دانشآموزان فراهم سازد.
