۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

انتقاد جامعه مدرسین حوزه از اقدامات ضد انسانی دولتهای عربی علیه شیعیان

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن محکوم کردن اقدامات ضد اسلامی و ضد انسانی دولت‌های عربی علیه جامعه شیعیان، تأکید کرد: دولت‌های عربی با اقدامات ضد شیعی خود، رفتاری مزدورانه دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تبعید، شکنجه و زندانی کردن شیعیان توسط برخی کشورهای عربی، جامعه مدرسین با صدور بیانیه‌ای نسبت به این موضوع واکنش نشان داد.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

پس از تجاوز جنایتکارانه آمریکایی – صهیونی علیه ایران اسلامی و همراهی برخی دولت‌های عربی حاشیه خلیج فارس با این رژیم‌های خبیث و شیطانی، همدلی بی‌نظیری در جهان بین ملت ایران و ملت‌های مسلمان در سرتاسر دنیای اسلام و آزادگان جهان؛ به وجود آمده است. از شرق تا غرب دنیای اسلام، از منتهی الیه آسیا تا اعماق آفریقا، ملت‌ها با مردم ایران همراهند و از پاسخ قاطع ایران به تجاوزکاران حمایت می‌کنند.

در این میان، دولت‌های سر سپرده به استکبار خصوصا دولت‌های عربی منطقه، در عمل به طراحی فرامین استکبار سعی در ایجاد جنگ فرقه‌ای و جنگ بین شیعه و سنی دارند و با ایجاد فشار به اتباع شیعه در کشور هایشان ،علیه آنان رفتارهای ظالمانه و ضد انسانی انجام می‌دهند. تبعید، شکنجه و زندان بخشی از این رفتارهای ضد بشری است و بی‌شک خط این اقدامات برگرفته از توطئه‌های صهیونی و آمریکایی است.

خاستگاه هندسه سیاسی ایران «اَشِدّاءُ عَلَی الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم» است و در این رابطه بر اصول اسلامی خود تأکید می‌کند. امت اسلامی بداند؛ هر جایی که عداوت و بغضاء در بین جوامع اسلامی ایجاد شده، دست شیطان در کار بوده است «اِنَّما یُریدُ الشَّیطانُ اَن یُوقِعَ بَینَکُمُ العَداوَةَ وَ البَغضاء».

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اقدامات ضد اسلامی و ضد انسانی علیه جامعه شیعیان و عالمان دین در کشورهای بحرین، کویت، امارات و دیگر دول عربی را قاطعانه محکوم می‌کند و با ابراز تأسف عمیق از این همه دوری این حکام از معارف قرآنی تأکید می‌کند که همه ظرفیت‌های دنیای اسلام باید برای متوقف کردن استکبار و رژیم غاصب صهیونی و سپس عقب راندن دنیای استکبار و حذف سلطه آنان از منطقه صرف شود و این مسئله یک وظیفه ایمانی است.

حضور مقتدرانه گفتمان شیعه در مناطق حساس خاورمیانه نظیر ایران، عراق و لبنان، تهدیدی جدی برای منافع آمریکا و اسرائیل به حساب می‌آید و این گفتمان پیگیر وحدت اسلامی علیه دشمنان است، از این رو هرگونه اقدام ضد شیعی، یک اقدام آمریکایی و صهیونیستی است و دولت‌های عربی با اقدامات ضد شیعی خود، رفتاری مزدورانه دارند.

از علمای جهان اسلام می‌خواهیم قاطعانه در مقابل استکبار قیام کنند و خط تفرقه و ایجاد نزاع سنی و شیعه را باطل کنند. ایران اسلامی دوست و خیرخواه همسایگان و همه امت اسلامی است و این تحرکات ضد شیعی هیچ راه خروجی از بحران را برای آنان فراهم نخواهد آورد.

امید است امت اسلامی و علمای جهان اسلام همه امکانات فکری و عملی را برای خنثی کردن توطئه‌های ضد اسلامی به کار گیرند و با وحدت علیه استکبار، مقوم امت اسلامی باشند.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

