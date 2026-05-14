همراهی عشایر با منابع طبیعی برای صیانت از مراتع؛ اعتبارات در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش میرزاوند ظهر پنجشنبه در حاشیه برگزاری روز ملی مرتع و مرتع‌داری در منطقه پرور مهدیشهر در گفتگو با خبرنگاران از همراهی این سازمان با منابع طبیعی در حفاظت از مراتع کشور خبر داد و بیان کرد: معتقدیم عشایر پیوند ناگسستنی با صیانت از عرصه های منابع طبیعی دارند لذا این مهم در دستور کار قرار گرفته است.

وی سیاست های جدید این سازمان را منوط به داشتن طرح مرتع داری دانست و افزود: این به دلیل آن است که عشایر خط مقدم حفظ انفال الهی هستند.

رئیس سازمان امور عشایری با تاکید به اینکه بخشی از اعتبارات سازمان صرف اجرای طرح های مرتع داری می شود، ادامه داد: این تنها راه حفاظت پایدار از مراتع کشور است.

میرزاوند جامعه عشایری را به دلیل ماهیت کوچ بهترین حامی و حافظ مراتع دانست و توضیح داد: یک نمونه آن می توان در اطلاع رسانی و اطفا حریق عرصه های دور افتاده مراتع توسط عشایر مشاهده کرد.

وی اضافه کرد: عشایر بهترین مرزداران و محافظان زیست بوم این کشور هستند که با دانش بنیان کردن تولید و تثبیت طرح های مرتع‌داری می توان اقتصاد و معیشت این خانوار ها را بهبود بخشید.