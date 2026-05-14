نیکزاد: دولت باید قرارگاه اقتصادی راه بیندازد؛ با محتکران برخورد شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد در گفتگویی تلویزیونی بیان کرد: در روز شنبه نهم اسفند ماه ما در مجلس بودیم و قرار بود در روز یکشنبه دهم اسفند ماه جلسه علنی مجلس برگزار شود، اما آن اتفاق ساعت ۹ و نیم صبح رخ داد. گفته شد که بیت و پاستور را دشمن زده است.

وی در ادامه اظهار کرد: همه فکرها به این سمت رفت که مثلا آقای رئیس جمهور شهید شده است. ما فکر نمی کردیم که این اقدام سبب شهادت رهبر عزیز ما باشد. مبادی ذی ربط به ما اعلام کردند که جلسات صحن مجلس نباید برگزار شود. رئیس مجلس در لحظه بمباران در نهم اسفند ماه در مجلس بودند. از آن پس دیگر جلسات صحن تشکیل نشد.

نایب رئیس مجلس با تاکید بر اینکه در تمام این مدت مجلس وظیفه تقنینی و نظارتی خود را با جدیت دنبال کرده است تصریح کرد: در این مدت تقریبا بیش از زمانی که جلسات صحن داشتیم مجلس فعال کرد.‌ همه نمایندگان در حوزه های انتخابیه خود در کنار مردم بودند و کمک کردند. روسای کمیسیون ها و روسای هیات رئیسه جلسه ای با اعضای هیات دولت داشتند. موضوع هم‌نظارت نبود. یعنی نقش دولت و مجلس کنار رفت. همه ما برای نظام مقدس جمهوری اسلامی کار می کنیم.

نماینده مردم اردبیل در مجلس بیان کرد: دشمن قصد دارد خانه را از پایه ویران کند. همه باید بایستیم تا دشمن را شکست دهیم. جلسات متعددی را با رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، وزیر صمت، جهاد کشاورزی و سایر وزرای دولت برگزار شده است. در کنار این کمیسیون های تخصصی مجلس که ۱۳ کمیسیون تخصصی و ۳ کمیسیون فرعی هستند از ابتدای جنگ فعال بودند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه کمیسیون های تخصصی مجلس در این ایام بیش از ۱۰۰ جلسه تشکیل دادند بیان کرد: هیچ کمیسیونی را نمی توان اسم برد که با مبادی ذی ربط و وزارتخانه ها با محور مدیریت جنگ و حل مسائل اقتصادی جلسه نداشته باشد. اول جلسات به صورت وبیناری بود و بعد از مدتی در مکان هایی امنی که تا حدودی دستگاه های امنیتی قبول داشتند جلسات حضوری برگزار شد.

وی در ادامه بیان کرد: در بیشتر این جلسات موضوع تاب آوری اقتصادی و پشتیبانی از نیروهای مسلح و جبران خسارت مردم در دستور کار بود. برخی از کمیسیون ها هر روز جلسه داشتند.

نایب رئیس مجلس با اشاره به اقدامات نظارتی صورت گرفته برای کنترل گرانی ها در بازار افزود: با توجه به تشکیل یک کارگروه، مقرر شد یک هفته کمیسیون تخصصی کشاورزی مجلس با معاون نظارت مجلس با آقای وزیر و همچنین معاونت مربوطه بشینند و در نهایت راه حل لازم را به ما ارائه کنند. امروز پنجشنبه است و شنبه باید راه حل برای کنترل بازار ارائه شود.

وی در ادامه تاکید کرد: انتظار ما این است که دولت قرارگاه اقتصادی را راه بیاندازد؛ با محتکران و کسانی که سوءاستفاده می‌کنند، عین زمان جنگ برخورد شود. در اوایل انقلاب وقتی فردی احتکار می‌کرد، ما محصل بودیم، آن زمان پلاکارد می‌زدند و جنس او را به خیابان می‌ریختند و به نوعی خودش آبروی خودش را می‌برد.

نیکزاد در ادامه بیان کرد: جوانان مردم در جبهه آن زمان در خاکریز جان می‌دادند و یک فرد اینگونه ثروت اندوزی می‌کرد. بنابراین ما از دولت انتظار دادیم با گران فروشی و محتکران برخورد کند. ما قدر زحمات دولت را می دانیم. اما نباید در ۱۵ روز گذشته شما هرچه بخواهی در بازار باشد اما قیمت بدون هیچ منطقی بالا برود.

نایب رئیس مجلس تصریح کرد: این قابل قبول نیست و ما عملکرد نظارتی مجلس و جلسات با وزرای مربوطه و تیم اقتصادی دولت را قطعاً با جدیت ادامه خواهیم داد.