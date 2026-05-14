عراقچی با نخست وزیر هند دیدار و گفتگو کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، سید عباس عراقچی که برای شرکت در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس به دهلی‌نو سفر کرده است، در حاشیه نشست با مودی نخست وزیر هند گفتگو کرد.



وزیر امور خارجه کشورمان در این گفتگو با اشاره به روابط تاریخی و دوستانه تهران ‌ دهلی نو، مبادرت به تشریح آخرین وضعیت فعلی جنگ و پیامدهای ناشی از آن نمود.



ناراندا مودی نخست وزیر هند نیز در این گفتگو ضمن تاکید بر اهمیت حفظ مناسبات دوکشور، ثبات و امنیت منطقه رامورد اشاره قرار داده، آمادگی هند برای کمک به استقرار امنیت پر منطقه را تاکید کرد.