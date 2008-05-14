17 هزار مگاوات نیروگاه برقابی در دست مطالعه است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی در مراسم افتتاح دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاه های برق آبی گفت: آب و انرژی دو چالش اصلی پیش روی بشر است و چه بسا اگر در آینده نزدیک تدبیری برای مقابله با این دو موضوع اندیشیده نشود، به یکی از مهمترین بحرانهای بین المللی تبدیل شوند.

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، با توجه به واقع شدن کشور در منطقه خشک و نیمه خشک افزود: با چنین وضعیتی به نظر می رسد کشور در شرایط ویژه ای قرار دارد؛ از سوی دیگر با توجه به اینکه ایران به لحاظ میزان بارش در مقایسه با دنیا در وضعیت نامناسب تری به سر می برد؛ اما وجود کوهستانها و رشته کوه هایی نظیر البرز و زاگرس‌، ظرفیت برقابی ویژه ای را برای این کشور رقم زده است.

وی تصریح کرد: این مسئله به حدی است که می توان ادعا کرد که یک سوم انرژی مورد نیاز کشور را می توان از محل انرژی های برق آبی تامین کرد. این درحالی است که انرژی برق آبی علاوه بر تامین آب که برای کشور از اهمیت ممتازی برخوردار است، تولید برق از نوع پاک و تجدید شونده را نیز به عنوان یک مزیت سرشار به همراه دارد که می تواند سبب توسعه و عمران منطقه شود.

علی آبادی خاطرنشان کرد: یک بررسی ساده درکشورنشان می دهد که در تمامی نقاطی که پروژه های سدسازی به اجرا درآمده، مناطق به لحاظ توسعه اجتماعی و اقتصادی تحولات عظیمی را شاهد بوده اند که این یک نقطه ممتاز در صنعت به شمار می آید و آثار وبرکات فراوانی برای مردم دارد.

وی افزود: صنعت برق ایران، نیروگاه های برق آبی را به عنوان یک عامل موثر وضروری درجهت تامین برق مورد نیازکشور می داند که می تواند خدمات مناسبی را در اختیار شبکه قرار دهد.

مشاورعالی وزیر نیرو اضافه کرد: ظرفیت رو به توسعه برق کشور که در نوع خود به عنوان بزرگترین شبکه برق منطقه به شمار می آید، یک شبکه با عظمت و بزرگ است که هر روز، رو به توسعه است؛ اما در کشور نیروگاه برقابی در شرایطی وجود دارد که نوع بارش ها، رودخانه ای بوده و از نوع رژیم یخچالی نیست بلکه رژیم سیلابی بر آن حاکم است.

وی درتوضیح این مطلب خاطرنشان کرد: سیلابها همه ساله خسارات زیادی را به مزارع و کشاورزان وارد می کنند که با احداث پروژه های برق آبی وایجاد این ساختگاه ها می توان جمع آوری آب برای استفاده در فصول خشک را شاهد بود و مردم را از این مزیت بهره مند کرد؛ ضمن اینکه در کنار این موضوع، از خسارات ناشی از بارشها نیز جلوگیری می شود.

علی آبادی گفت: تا دهه 40 نزدیک به 35 درصد ظرفیت برق کشور از طریق برق آبی تامین می شد ولی با توسعه نیروگاه های حرارتی در کشور ‌این ظرفیت تا 5/14 درصد نیز کاهش یافت. در سال 75 نیز با وارد مدار شدن نیروگاه کارون 3، کرخه و مسجد سلیمان ظرفیت تا 7/14 درصد افزایش یافت.

وی اظهار داشت: در حال حاضر 7/39 درصد ظرفیت برق کشور از طریق نیروگاه های بخار، 7/16 درصد سیکل ترکیبی و 3/0 درصد از نیروگاه های دیزلی تامین می شود؛ این درحالی است که اگر نیروگاه کتوند با 2هزار مگاوات، کارون 4 با 1000 مگاوات، سیاه بیشه با 1000مگاوات، سیمره با 480 مگاوات، رودبار لرستان با 450 مگاوات و طرح توسعه نیروگاه مسجد سلیمان که آخرین واحد آن تا دوماه آتی در مدارد تولید قرار می گیرد و نیز با احتساب نیروگاه های برقابی کوچک و متوسط در دست احداث، به مدار آیند قطعا ظرفیت از7 هزارمگاوات به 12 هزارمگاوات افزایش خواهد یافت که این میزان رقم بسیارمناسبی است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو خاطرنشان کرد: در صورتی که 17 هزار مگاوات نیروگاه های برقابی در دست مطالعه نظیر سد و نیروگاه بختیاری نیز با سرمایه گذاری هایی که صورت می گیرد به مدار وارد شوند، قطعا ظرفیت نیروگاه های برق آبی کشور به حدی می رسد که 30 درصد از انرژی برق کشور را بتوان با شرایط نیاز فعلی کشور تامین کرد.وی افزود: این رقم معادل 20 هزارمیلیون لیتر صرفه جویی در گازوئیل و معادل مترمکعب آن در گاز است.

علی آبادی با اشاره به دو پدیده بی سابقه طبیعی کشور در زمستان گذشته و تابستان آتی در کشور گفت: دو پدیده ای که در سال گذشته و سال جاری اتفاق افتاد و در حال جریان است، در 50 سال اخیر بی سابقه بوده و مزیتهای عظیم و پتانسیلهای نیروگاه های برقابی را بیش از پیش نمایان می سازد.

وی اظهار داشت: اگر نیروگاه های برقابی درزمستان گذشته به کمک کشور نمی رسید قطعا باید شاهد خسارات سنگینی در بخش های مختلف بودیم؛ چرا که افت فشار گاز و حتی قطعی آن در برخی از مناطق کشور را شاهد بودیم اما با این شرایط سخت، برق به اکثر نقاط کشور رفت و در واقع نیروگاه های برقابی شاهکاری را به ثبت رساندند که از یک فاجعه انسانی جلوگیری کرد.

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت: در پدیده امسال خشکسالی نیز که از جمله نشانه ها و آیات خداوندی است، باید در استانهایی نظیر خوزستان شاهد مشکلات بسیاری بودیم؛ اما آبی که امروز در خوزستان دریافت می شود نتیجه سیلابهای سالهای اخیر است که کنترل شده است.

وی درتوضیح این مطلب ادامه داد: چنانچه پروژه گتوند با مخزن 5 میلیارد مترمکعب به بهره برداری رسیده بود شاید میتوانستیم در منطقه خوزستان حتی تا چندین سال خشکسالی را نیز پاسخگو باشیم و به نوعی دشتهای خوزستان از کمترین دغدغه برای تامین نیازهای خود برخوردار بودند.

علی آبادی میزان سرمایه گذاری گتوند را 700 میلیارد تومان ذکر و تصریح کرد: امروز با 300 تا 400 میلیارد تومان سرمایه می توان نیروگاه دوهزار مگاواتی گتوند با حجم مخزن 5 میلیارد مترمکعب را تقدیم ملت کرد و دغدغه مردم منطقه خوزستان را کاهش داد.

وی افزود: 77 درصد مخازن آب کشور از محل نیروگاه های برق آبی است که این یک ثروت بزرگ است که به نظر می رسد نباید در پروژه های برق آبی تنها میزان برق دریافتی را مورد محاسبه قرار داد؛ بلکه مجموعه مزیتهایی در کنار پروژه های برق آبی تعریف می شوند که ارزش اقتصادی نیروگاه های برقابی را بیش از آنچه که در محاسبات می آید نشان می دهد.

علی آبادی گفت: موضوعاتی نظیر گردشگری این پروژه ها و اشتغال زایی آنها نیز باید مدنظر قرار گیرد.

وی با اشاره به وجود رویکرد جدید در دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاه های برق آبی گفت: این کنفرانس با رویکردی متفاوت از سایر کنفرانس ها، مبتنی بر مدیریت و دانش بوده و تلاش دارد که به حل مشکلات مدیریت برق آبی کشور بپردازد؛ چراکه زمانی بیشترین بهره را از برگزاری یک کنفرانس می توان انتظار داشت که مسائل و مشکلات در معرض محققان قرار گرفته و نتایج به سطوح مدیریتی انعکاس داده شود.

علی آبادی هدف اصلی برپایی این کنفرانس را تشریح مسائل صنعت برق آبی و استقرار مدیریت دانش از طریق شناسایی کسب توسعه و به کارگیری و اشتراک گذاشتن دانش مورد نیاز و نیز مستندسازی تجارب و دانش به دست آمده در این حوزه عنوان کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که با استفاده از این کنفرانس بتوان نظامی را تشکیل داد که مبتنی بر سه هدف کاهش هزینه، افزایش کیفیت و کاهش زمان اجرا در طرح های برق آبی باشد.

گفتنی است دو میزگرد با عنوان "اهداف، برنامه و عملکرد حوزه سد و نیروگاه در برنامه چهارم توسعه" و " مسائل کارفرما، مشاور و پیمانکار در پروژه های سد و نیروگاه" در کنار این همایش برگزار می شود.