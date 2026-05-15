قطع برق در برخی مناطق دورود و نورآباد به منظور تعمیرات شبکه

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان با صدور اطلاعیه‌های جداگانه، از قطع برق در برخی مناطق شهرستان‌های خرم‌آباد، دورود و نورآباد به منظور انجام تعمیرات شبکه خبر داد.

خاموشی برق در دورود

در شهرستان دورود، برق مشترکین فیدر فشار متوسط «مروک» در روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۱ تا ۱۳ قطع خواهد بود.

محدوده خاموشی شامل روستاهای زرگران علیا و سفلی، کاغه، قاضی‌آباد، دایی‌چی، دوخواهران تا مروک خواهد بود.

همچنین برق مشترکین فیدر فشار متوسط «تنوردر» در روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۱ تا ۱۳ قطع خواهد بود.

محدوده خاموشی شامل روستاهای بهرام‌آباد علیا و سفلی، تنوردر، بابا محمد، قلعه جهانگیر و چوبدر علیا است.

خاموشی برق در نورآباد

شرکت توزیع برق لرستان از قطع برق برخی از مناطق شهرستان نورآباد به منظور انجام تعمیرات شبکه خبر داد.

بر این اساس، برق مشترکین فیدر خاوه جنوبی در روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه از ساعت ۹ تا ۱۲ قطع خواهد بود.

محدوده خاموشی شامل روستاهای چراغ، تاج امیر، برهما، برخوردار قلندر و اسلام‌آباد است.

همچنین برق مشترکین فیدر ناحیه صنعتی در روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه از ساعت ۹ تا ۱۲ قطع خواهد بود.

محدوده خاموشی شامل دانشگاه پیام نور، هواشناسی، سیلو گندم مرادآباد و شهرک صنعتی است.

خاموشی برق در خرم‌آباد

بنابراین گزارش، امروز نیز به منظور انجام تعمیرات ضروری شبکه، برق محدوده خیابان خیام شرقی و غربی به سمت میدان ژاندرمری و به سمت ۱۳ آبان غربی و شرقی، از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۳ قطع بود.