به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادپور ظهر جمعه با اشاره به صدور اطلاعیهای پیرامون تحلیل شرایط جوی استان به رسانهها اظهار داشت: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی، از امروز تا اواسط هفته پیش رو، پوشش ابر و افزایش سرعت باد تا بازه نسبتاً شدید و شدید لحظهای، پدیدههای غالب آسمان استان است.
مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به هشدار صادره، گفت: طی امروز و به ویژه فردا، این شرایط با مخاطراتی همچون سقوط اجسام از ارتفاع، خسارت به سازههای موقت مانند داربستها و تابلوهای تبلیغاتی، خطر شکستن درختان کهنسال، امکان صدمه به پوشش گلخانهها، نفوذ گردوغبار، کاهش میدان دید و افت کیفیت هوا همراه خواهد بود.
بارشهای خفیف و پراکنده در برخی نقاط
مرادپور با اشاره به حاکمیت شرایط ناپایدار بر روی جو منطقه، گفت: طی امشب و فردا شب برای نقاطی از استان، وقوع بارشهایی به صورت خفیف و پراکنده گاهی همراه با رعد و برق پیشبینی میشود.
افزایش دماهای شبانه در ۲۴ ساعت آینده
مدیرکل هواشناسی لرستان در خصوص نوسانات دمایی نیز گفت: از نظر نوسانات دمایی، طی ۲۴ ساعت آینده دماهای شبانه روند افزایشی را نشان میدهند.
وی نسبت به وزش باد شدید و مخاطرات ناشی از آن در روزهای آینده هشدار داد و از شهروندان درخواست میشود ضمن رعایت نکات ایمنی، اخبار هواشناسی را از منابع معتبر دنبال کنند.
