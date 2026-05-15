حجت الاسلام مهدی رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان، اظهار کرد: حضور حماسی مردم در خیابان‌ها، سوخت موشک‌های هواوفضا را تامین می‌کند بنابراین حضور مردم ارزشمند است و ایران اسلامی جلوی زور آمریکا ایستاد چرا که شعار ملت ایران همان شعار امام حسین بوده که زیر بار ذلت نمی‌رود.

وی افزود: آمریکا تمام توانش را به میدان آورد و چهل و هشت سال است که قصد نابودی جمهوری اسلامی را دارد ولی به برکت خون شهدا و به رهبری رهبر شهیدمان، در طول این چهل و هشت سال مقابل آمریکا ایستادیم و نگذاشتیم غلطی بکند.

مسئول تعلیم و تربیت سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان خاطرنشان کرد: آمریکا در حمله نظامی تمام توان خود را پای کار آورد و با برنامه‌های متعدد نظیر بمباران هوایی مراکز و پادگان‌های نظامی، قصد متزلزل شدن مراکز نظامی را داشت ولی تمام نقشه‌های او نقش بر آب شد.

رنجبر تصریح کرد: شعار ملت ایران شعار توحیدی الله اکبر است، ترامپ می‌گفت سه چهار روزه ایران رو می‌گیرم چرا که با توجه به عملیات قبلی خود در ونزوئلا، گمان می‌کرد ایران نیز همچون ونزوئلا است ولی مردم هفتاد و پنج شب است خیابان‌ها حضور دارند.

وی ادامه داد: بنابر تعبیر رهبر انقلاب، مردم ایران مبعوث شدند و پای کار انقلاب با مشت‌های گره کرده هستند و همین حضور حماسی مردم به نیروهای مسلح قدرت و توان می‌دهد.

مسئول تعلیم و تربیت سپاه صاحب الزمان استان اصفهان تاکید کرد: در حال حاضر کف میدان بودن وظیفه ماست، نیروهای مسلح، نیروهای انتظامی، بسیج، سپاه و ارتش پای کار هستند بنابراین یک وظیفه اجتماعی ملت ایران حضور پرشور در خیابان تا زمانی که رهبری اعلام کنند، است.

رنجبر خاطرنشان کرد: حضور مردم توطئه‌های داخلی را خنثی کرده و دشمنان را ناامید می‌کند همچنین پشتوانه نظام است بنابراین امروز وظیفه و سنگر اجتماعی ملت ایران کف خیابان بودن است و اتحاد و انسجام نیز باید حفظ شود.

وی بیان کرد: مسئولین کشوری خادم مردم هستند و هر کسی مسئولیتی دارد که باید مسئولیت‌های خود را انجام دهند، کنترل بازار، تصویب قانون و نظارت از جمله وظایف هر مسئولی در کشور است که انجام می‌دهند.