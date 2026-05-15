دشمنان ناخواسته پیام انقلاب را به جهان رساندند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مقصودی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به سنت الهی در یاری‌رسانی به جبهه حق اظهار کرد: خداوند گاه از طریق دشمنان، پیام دین خود را در سطح جهانی منتشر می‌کند و اراده الهی بر این تعلق گرفته است که جبهه حق در نهایت پیروز شود.

وی با بیان اینکه تلاش دشمنان انقلاب اسلامی در مسیر مقابله با ایران، موجب برجسته شدن مقاومت مردم ایران در عرصه بین‌المللی شده است افزود: آمریکا با هدف تضعیف ایران وارد عمل شد، اما نتیجه این اقدامات معرفی ایرانِ استوار و مقاوم به جهانیان بود.

امام جمعه موقت فریدن ادامه داد: امروز زمان آزمون امت حزب‌الله فرا رسیده و نباید در برابر ندای یاری حق میدان را خالی گذاشت. اگر قرار بود پیام انقلاب اسلامی و عظمت تشیع را خودمان به این گستره در دنیا منتشر کنیم، شاید چنین امکانی فراهم نمی‌شد، اما رفتار دشمن این مسیر را هموار کرد.

مقصودی در بخش دیگری از سخنانش درباره مذاکرات اخیر گفت: هدف اصلی آمریکا از گفت‌وگوها، نه تأمین حقوق مردم ایران، بلکه رسیدن به برنامه‌های دیرینه خود از جمله تضعیف و تجزیه کشور است.

وی با اشاره به برخی اعترافات مقام‌های نظامی غربی افزود: امروز در نگاه بسیاری از ملت‌ها، ایران کشوری جسور و ایستاده در برابر قدرت‌های سلطه‌گر شناخته می‌شود.

امام جمعه موقت فریدن در پایان تأکید کرد: تحقق پیروزی نهایی زمانی ممکن می‌شود که توصیه‌ها و منویات مقام معظم رهبری به‌طور کامل اجرا شود و کشور بتواند حقوق ملت ایران و خون شهدا را پاس بدارد.