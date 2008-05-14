الوند درباره مجموعه تلویزیونی "مریخی‌ها" به خبرنگار مهر گفت: از چندی پیش من به همراه قاسمخانی، ژوله و صحت با مشاوره پیمان قاسمخانی مشغول طراحی شصخیت‌های مجموعه برای 60 قسمت 40 دقیقه‌ای هستیم. تاکنون روی شخصیت‌ها و لوکیشن‌ها متمرکز بودیم و از 15 روز آینده نگارش فیلمنامه را شروع می‌کنیم.

وی در ادامه افزود: هر کدام از ما 15 متن می‌نویسد و خودش هم آنها را کارگردانی می‌کند. سیامک انصاری بازیگر اصلی و مجری طرح این پروژه است و از گروه بازیگران پروژه‌های قبلی‌ چون شقایق دهقان، سعید پیردوست، ساعد هدایتی و ... هم بهره می‌بریم. در مجموعه "مریخی‌ها" هشت شخصیت ثابت داریم.

الوند خاطرنشان ساخت: هم اکنون دنبال لوکیشن مناسب می‌گردیم، چون کار به دکوری بسیار بزرگ نیاز دارد. البته در تهران دکور مناسب پیدا نکرده‌ایم و باید در اطراف تهران جایی را پیدا کنیم. داستان "مریخی‌ها" در 800 سال آینده می‌گذرد و در آن یک خانواده زمینی به مریخ مهاجرت می‌کند و تقابل فرهنگ زمینی‌ها و مریخی‌ها مجموعه را شکل می‌دهد.