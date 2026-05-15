حجتالاسلام محمدعلی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه برگزاری نمازجمعه امروز اردستان، اظهار کرد: مولودی با برکتتر از امام جواد(ع) خلق نشده و امام جواد(ع) در سن کم به امامت رسیدند؛ دشمنان قصد داشتند دین را طبق منافع خودشان تحریف کنند بنابراین مردم باید وقایع تاریخی را بدانند و تاریخ را مطالعه کنند.
وی افزود: امام رضا(ع)، خیلی با این فرقه منحرفه واقفیه مبارزه کردند و تا جایی که میتوانستند جلوی این فرقه ایستادند و به لطف خدا در سن چهل و هفت سالگی مولودی به نام امام جواد(ع) به ایشان داده شد.
مسئولنمایندگی ولیفقیه در سپاه اردستان خاطرنشان کرد: یکی از محورهای مهم مبارزه امام جواد(ع)، مبارزه با فرقه واقفیه بود و مردم بدانند اگر تابع اهل بیت نباشیم و به اهل بیت تمسک نکنیم شکست خواهیم خورد.
طاهری با اشاره به ایام سالگرد شهادت رئیس جمهور شهید و همراهانش، تصریح کرد: شهید جمهور سیر ابراهیم رئیسی اجر خدمات و زحمات خود را گرفت، یکی از مهمترین ویژگیهای این شهید بزرگوار ولایتپذیری بود چرا که ایشان مطیع محض رهبر انقلاب بود.
وی ادامه داد: از ویژگیهای دیگر شهید رئیسی روحیه ایثار، فداکاری، دلسوزی و اخلاص بود، شبانه روز نمیشناخت و همواره بهدنبال خدمت به مردم بود؛ امام شهید فرمودند گاهی اوقات ما به ایشان میگفتیم کمی استراحت کن چرا که ایشان خستگیناپذیر بود.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه اردستان اضافه کرد: شهید رئیسی همچون استاد خود شهید بهشتی گاهی مورد اهانت و تهمت برخی افراد قرار میگرفت اما وقتی به شهادت رسیدند غبطه میخورند و مسوولان ما خوب است از این شهید بزرگوار در راستای خدمت به مردم الگو بگیرند.
