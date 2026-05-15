به گزارش خبرنگار مهر، شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان با صدور اطلاعیه‌ای، از قطع برق در برخی نقاط شهرستان بروجرد به منظور اصلاح و بهینه‌سازی شبکه توزیع خبر داد.

قطع برق در محدوده فیدر «سازمان آب»

بر اساس این اطلاعیه، برق مشترکین فیدر فشار متوسط «سازمان آب» در روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه از ساعت ۰۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ قطع خواهد بود.

محدوده خاموشی در این بازه زمانی شامل گلدشت، روستای شیخ میری سادات و کپرگه خواهد بود.

قطع برق در محدوده فیدر «آبسرده»

همچنین برق مشترکین فیدر فشار متوسط «آبسرده» در روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۰۰ قطع خواهد بود.

محدوده خاموشی در این بازه زمانی شامل چگنی کش و داربلوط است.