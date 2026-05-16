۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۲۸

تندبادهای شدید در راه اصفهان؛ سرعت توفان به ۹۰ کیلومتر می‌رسد

اصفهان-مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت:درساعات بعدازظهر امروز تا روزدوشنبه وزش باد شدید و تندبادهای لحظه‌ای همراه با گردوغبار در استان پیش بینی میشود و سرعت باد به ۹۰کیلومتر می‌رسد.

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، از امروز به‌ویژه در ساعات بعدازظهر تا روز دوشنبه وزش باد شدید و تندبادهای لحظه‌ای همراه با گرد و غبار در تمامی مناطق استان اصفهان تشدید خواهد شد که شدت این پدیده در روز جاری بیشتر پیش‌بینی شده است.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها، در برخی مناطق استان سرعت وزش باد ممکن است به بیش از ۹۰ کیلومتر در ساعت برسد که می‌تواند موجب بروز خسارات و حوادث احتمالی شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان گفت: ساکنان مناطق شهری و روستایی باید برای پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی اصول ایمنی در برابر تندباد را رعایت کنند که از جمله آن می‌توان به خودداری از توقف و پارک خودروها در مجاورت درختان بلند و غیرمقاوم اشاره کرد.

لزوم ایمن‌سازی سازه‌ها و احتیاط در تردد جاده‌ای

شیشه‌فروش ادامه داد: لازم است سازه‌های ناپایدار، سقف‌های کاذب، داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و اشیای رها شده بر بام منازل، مدارس و کارگاه‌های صنعتی تثبیت و ایمن‌سازی شوند.

وی همچنین با اشاره به احتمال وقوع طوفان گرد و غبار افزود: رانندگان باید در محورهای جاده‌ای با توجه به کاهش شعاع دید، اصول ایمنی تردد را رعایت کرده و از انجام سفرهای غیرضروری به‌ویژه در محورهای پرخطر خودداری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین بر خودداری گردشگران و دامداران از صعود به ارتفاعات تأکید کرد و گفت: این اقدام با هدف پیشگیری از حوادث احتمالی از جمله سقوط از ارتفاعات ضروری است.

تأکید بر جلوگیری از تشدید گرد و غبار و رعایت نکات بهداشتی

وی با تأکید بر پیشگیری از روشن کردن آتش در مراتع و پوشش‌های گیاهی طبیعی افزود: هرگونه اقدامی که موجب تشدید گرد و غبار و آلاینده‌ها شود از جمله فعالیت‌های خاک‌ورزی، خاکبرداری، آتش زدن بقایای کشاورزی و فضای سبز، فعالیت‌های معدنی و حمل و نقل خاک و گچ باید متوقف شود.

شیشه‌فروش همچنین بر ضرورت حفاظت از واحدهای کشاورزی و دامداری تأکید کرد و گفت: صاحبان کندوهای زنبور عسل، گلخانه‌ها، باغات و واحدهای پرورش دام و طیور باید تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارات ناشی از تندباد و گرد و غبار را اتخاذ کنند.

وی رعایت توصیه‌های بهداشتی در شرایط گرد و خاک را ضروری دانست و تصریح کرد: به‌ویژه افراد آسیب‌پذیر و بیماران باید از ماسک استاندارد استفاده کرده و از انجام ورزش و فعالیت بدنی در فضای باز در زمان وقوع گرد و غبار خودداری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: به دلیل تداوم شرایط کم‌آبی در استان، درختان در برابر آفات و بیماری‌ها آسیب‌پذیر شده‌اند و در چنین شرایطی وزش تندبادهای لحظه‌ای می‌تواند موجب شکسته شدن درختان در فضاهای سبز شهری و باغات شود، بنابراین لازم است شهروندان برای جلوگیری از بروز خسارات احتمالی از توقف خودروها در مجاورت درختان بلند خودداری کنند.

