۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۱

رحمان نیا: بارش باران در استان زنجان تداوم دارد

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از تداوم بارش باران در استان خبر داد و گفت: باتوجه به آغاز بارش ها هشدار زرد هواشناسی صادر شده است.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان ابری بوده و بارش باران مناطق مختلف را فرا می گیرد.

وی با بیان اینکه بارش باران از روز گذشته در استان شروع شده و همچنان تا اواخر شب ادامه دارد و با وقوع رعد و برق همراه خواهد بود، اظهار کرد: در این میان به شهروندان توصیه می شود در ارتفاعات کوهستانی تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، همچنین از صدور هشدار سطح نارنجی خبر داد و افزود: با توجه به بارش باران احتمال سیلابی شدن مسیلها و رودخانه ها وجود دارد بنابراین شهروندان در کنار حاشیه رودخانه ها اتراق نکنند.

رحمان نیا همچنین از وقوع وزش باد شدید و احتمال نفوذ توده گرد و غبار استان خبر داد و بیان داشت: با توجه به افزایش سرعت وزش باد شهروندان کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

وی به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز اینده اشاره کرد و بیان داشت: دمای استان خنک می شود. وی یادآورشد: دمای فعلی شهر زنجان ۱۸ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا به صورت محسوسی کاهش یافته و هوا خنک شده است.

کد مطلب 6831164

