انجام ۸۰ عملیات امدادی توسط هلال احمر طی جنگ رمضان در استان ایلام

حمزه محمدی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جمعیت هلال احمر استان ایلام با داشتن ۲۱ پایگاه ثابت امدادرسانی در نقاط مختلف استان، یک تیم امداد هوایی مجهز، دو پایگاه واکنش سریع و یک پایگاه کوهستان، به صورت ۲۴ ساعته و در تمامی ایام سال، آماده ارائه خدمات امدادی و نجات به هموطنان عزیز در سراسر استان است.

وی افزود: در همین راستا و به مناسبت هفته هلال احمر، امدادگران استان در یک مانور عملیاتی، سرعت عمل و آمادگی خود را مورد ارزیابی قرار دادند؛ این آمادگی و توان عملیاتی، حاصل آموزش‌های مستمر و تجهیز پایگاه‌ها به امکانات روز دنیاست.

مدیرعامل هلال احمر ایلام با اشاره به طرح امدادرسانی در ایام جنگ رمضان، گفت: در این طرح، ۱۵۰ تیم عملیاتی با تمام توان در صحنه حاضر شده و حدود ۸۰ عملیات امدادرسانی انجام شد؛ خوشبختانه، تمامی این عملیات با موفقیت کامل به پایان رسید و شاهد رضایت‌مندی مردم بودیم که این نشان‌دهنده تعهد و تخصص نیروهای پرتلاش جمعیت هلال احمر استان ایلام است.

محمدی در پایان خاطرنشان کرد: ما همواره تلاش می‌کنیم تا با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات، در زمان وقوع حوادث و سوانح، بتوانیم در کمترین زمان ممکن، یاری‌رسان هموطنان نیازمند باشیم و شاهد کمترین آسیب و خسارت باشیم.