۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۹

انجام ۸۰ عملیات امدادی توسط هلال احمر طی جنگ رمضان در استان ایلام

ایلام - مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان ایلام از انجام ۸۰ عملیات امدادی توسط هلال احمر طی جنگ رمضان در استان ایلام خبر داد.

حمزه محمدی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جمعیت هلال احمر استان ایلام با داشتن ۲۱ پایگاه ثابت امدادرسانی در نقاط مختلف استان، یک تیم امداد هوایی مجهز، دو پایگاه واکنش سریع و یک پایگاه کوهستان، به صورت ۲۴ ساعته و در تمامی ایام سال، آماده ارائه خدمات امدادی و نجات به هموطنان عزیز در سراسر استان است.

وی افزود: در همین راستا و به مناسبت هفته هلال احمر، امدادگران استان در یک مانور عملیاتی، سرعت عمل و آمادگی خود را مورد ارزیابی قرار دادند؛ این آمادگی و توان عملیاتی، حاصل آموزش‌های مستمر و تجهیز پایگاه‌ها به امکانات روز دنیاست.

مدیرعامل هلال احمر ایلام با اشاره به طرح امدادرسانی در ایام جنگ رمضان، گفت: در این طرح، ۱۵۰ تیم عملیاتی با تمام توان در صحنه حاضر شده و حدود ۸۰ عملیات امدادرسانی انجام شد؛ خوشبختانه، تمامی این عملیات با موفقیت کامل به پایان رسید و شاهد رضایت‌مندی مردم بودیم که این نشان‌دهنده تعهد و تخصص نیروهای پرتلاش جمعیت هلال احمر استان ایلام است.

محمدی در پایان خاطرنشان کرد: ما همواره تلاش می‌کنیم تا با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات، در زمان وقوع حوادث و سوانح، بتوانیم در کمترین زمان ممکن، یاری‌رسان هموطنان نیازمند باشیم و شاهد کمترین آسیب و خسارت باشیم.

