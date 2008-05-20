علیرضا بهنام - مترجم و منتقد ادبی - در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: ادبیات داستانی ایران طی سالهای اخیر با افت مواجه بوده که مهم ترین پیامد آن انتشار اندک رمان است. من به دلیل اینکه یکی از دست اندرکاران جایزه ادبی روزی روزگاری بودم، در جریان آمار دقیق خانه کتاب در این راستا قرار داشتم.

وی افزود: بر این اساس طی سال گذشته، زیر 22 رمان منتشر شده است و این یک فاجعه ادبی به شمار می رود؛ زیرا یکی از شاخصهای ارزیابی وضعیت فرهنگی یک کشور به تولیدات ادبی آن برمی گردد.

صاحب مجموعه شعر "وقتی شبیه عجیب" در ادامه خاطرنشان کرد: با این احوال علاقمندی خوانندگان به آثار کلاسیک عجیب نیست. در کشورهای دیگر هم اوضاع به همین شکل است. به عنوان مثال مردم جامعه آمریکا با وجود ظهور نویسندگان تازه هنوز به خواندن آثار همینگوی گرایش دارند.

وی با بیان اینکه هر چه نویسنده کلاسیک نویس تر باشد می تواند اعتماد مخاطب را بیشتر به خود جلب کند یادآور شد: هر نویسنده ای وقتی در زمان خود اثری را خلق می کند غریب است و مدتی طول می کشد تا مخاطب به خواندن آثار وی عادت کند. حتی در زمان نویسندگانی چون صادق هدایت و بزرگ علوی نیز این امر صادق بود یعنی مردم به آثار کلاسیک تر توجه نشان می دادند؛ چنان که مثلا "بوف کور" هدایت در آن زمان با تیراژ اندک و بی توجهی از سوی محافل ادبی مواجه شد و طی دهه های بعد بود که این کتاب توانست خود را نشان دهد.

بهنام تصریح کرد: اگر امروز شاهد رشد ترجمه های ادبی هستیم به این خاطر است که آثار فارسی قوی (به لحاظ مضمونی و ساختاری) طی سالهای گذشته کمتر مجال انتشار یافته است. بنابراین طبیعی است که مخاطبان به سمت ترجمه ها روانه شوند.