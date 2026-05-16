خانواده نخستین مدرسه برای حفاظت از محیط زیست است

به گزارش خبرگزاری مهر، کتایون حجتی، به مناسبت روز جهانی خانواده در یادداشتی نوشت: خانواده نخستین نهاد اجتماعی و رکن اصلی جامعه انسانی و مناسب‌ترین نظام برای تأمین نیازهای روحی و معنوی بشر است.

وی اظهار داشت: روز جهانی خانواده، روز پاسداشت عشق، آرامش و پیوندی است که قلب زندگی را معنا می‌بخشد. خانواده نخستین پایگاه انسان و زیباترین تصویر از همدلی، محبت و همراهی است.

مشاور امور زنان و خانواده سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه خانواده نخستین بستری است که فرزندان در آن فکر، احساس و رفتار را می‌آموزند و رشد می‌یابند، افزود: خانواده سالم، اساسی‌ترین گام در شکل‌گیری جامعه‌ای سالم است و به تعبیر رهبر شهیدمان، «کانون خانواده، سلول اصلی در بافت جامعه و کشور است».

حجتی ادامه داد: روز خانواده فرصتی برای شناخت هرچه بیشتر این بنیان ارزشمند و بررسی مسائل و نیازهای آن است؛ فرصتی تا بیش از گذشته برای حفظ و تقویت این نهاد مستحکم تلاش کنیم و فراموش نکنیم که خانواده، نخستین مدرسه برای شناخت و حفاظت از محیط زیست به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: در روزهایی که خانواده‌ها در خیابان، قهرمان میدان ایستادگی و مقاومت هستند، نباید از نقش مهم آنان در حفاظت از محیط زیست غافل شد؛ خانواده‌ها می‌توانند با مشارکت آگاهانه و مصرف صحیح منابع، سفیران اصلی حفاظت از محیط زیست ایران باشند.