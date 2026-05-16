جان باختن جوان تالشی بر اثر اصابت صاعقه در ارتفاعات «شیله وشت»

رضا جمشیدی سهساری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظهر شنبه وقوع حادثه اصابت صاعقه در ارتفاعات روستای کوهستانی «شیلهوشت» از توابع بخش مرکزی تالش به نیروهای امدادی گزارش شد.
وی افزود: تیمهای فوریتهای پزشکی ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند، اما با وجود سرعت عمل نیروهای امدادی، مشخص شد که این جوان به دلیل شدت اصابت صاعقه و جراحات وارده، در همان لحظات اولیه جان خود را از دست داده است.
فرماندار تالش ضمن ابراز تأسف عمیق از این حادثه، خاطرنشان کرد: این جوان از اهالی بومی منطقه بود که در حین فعالیت در ارتفاعات دچار این حادثه ناگوار شد.
جمشیدی سهساری همچنین ضمن ابراز همدردی صمیمانه با خانواده داغدار و اهالی متدین روستای شیلهوشت، از مردم منطقه، دامداران و کوهنوردان خواست با توجه به ناپایداریهای جوی در مناطق بالادست و پیشبینی وقوع آذرخش، از صعود به ارتفاعات و استقرار در نقاط باز و مرتفع خودداری کنند تا شاهد تکرار چنین حوادث تکاندهندهای نباشیم.
گفتنی است؛ روستای شیلهوشت یکی از مناطق سختگذر و کوهستانی تالش است که به دلیل موقعیت جغرافیایی، در فصول ناپایداری جوی همواره در معرض پدیدههای طبیعی همچون صاعقههای شدید قرار دارد.
