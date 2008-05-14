احمد خادم المله درمصاحبه با خبرنگار مهر گفت: بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران از طریق مهدی خزائی نماینده دائم ایران در سازمان ملل به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل و سر جان ساورز رئیس دوره ای شورای امنیت از کشور انگلیس تحویل داده شد.



وی افزود: خاجی سفیر ایران دربروکسل و ایمانی سفیر ایران درسوئیس نیز این بسته را به خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و میشل کالمی‌ری وزیر خارجه سوئیس تحویل داده اند .



مدیر رسانه ای شورای عالی امنیت ملی همچنین گفت : به سبب اوضاعی که به دنبال وقوع زمین لرزه در چین به وجود آمده است وهمچنین به سبب اوضاع روسیه پس از انتخاب رئیس جمهور جدید هنوز این بسته به مقامات این کشورها تحویل نشده است ؛ اما این امر نیز به زودی محقق می شود .



خادم المله درباره محتوای این طرح گفت: جمهوری اسلامی ایران با توجه به اوضاع منطقه ای و بین المللی طرح جدیدی را در قالب یک بسته پیشنهاد کرده که هدف از ان دست یابی به همکاری های پایدار و تعامل سازنده با جهان است.



وی افزود: با توجه به اظهارات آقای احمدی نژادرئیس جمهورایران واشاره هایی که به معضل های کنونی جهان داشت، جمهوری اسلامی معتقد است ، ایران ، اروپا و قدرتهای بزرگی چون روسیه و چین می توانند پارادایم های جدیدی از همکاری ها را که مبتنی بر تعامل در چهار حوزه دموکراسی ، امنیت ، انرژی ، و اقتصاد است دنبال کنند.



خادم المله همچنین گفت : تحقق همکاری های جدید می تواند برای همه کشورها منافع متقابل و ارزش افزوده داشته باشد و در اوضاع بحران زده امروز منطقه ای و جهانی بر رشد اقتصادی ، تحکیم امنیت و ثبات منطقه ای و بین المللی تاثیر مثبتی داسته باشد.



مدیر رسانه ای شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه اعتقاد راسخ ایران این است که بسته پیشنهادی یک فرصت استثنایی برای همکاری واقعی و جدی با همه کسانی است که دغدغه انها حل بحران های منطقه ای و بین المللی است تصریح کرد: این بسته می تواند فرصت خوبی برای کاهش آلام بحران های منطقه ای و بین المللی در چهار زمینه مطرح شده باشد.



وی افزود : جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد کشورهای دریافت کننده این بسته محتوای آن را با نظر سازنده و مثبت بررسی کنند و پاسخ بدهند؛ چراکه این بسته راهگشای حل معضل هایی است که کشورهای بزرگ به ویژه کشورهای غربی با آن مواجه هستند.



خادم المله درباره بسته پیشنهادی غرب نیز گفت : آماده ایم بسته پیشنهادی غرب را دریافت و بررسی کنیم .

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