دولت بوش آمريكا را بي آبرو كرد

ه گزارش خبرگزاري مهر، پايگاه اينترنتي آنتي وار (ضدجنگ) امروز با اشاره به چالش جديد پيش روي بوش نوشت: ريچارد كلارك راست مي گفت. پل اونيل نيز همين طور. در طول شش ماه پيش از حملات تروريستي 11 سپتامبر دولت بوش كمترين توجهي به تهديد القاعده نكرده بود.



دوهفته پيش از 11 سپتامبر امنيت ملي براي بوش حتي يك اولويت نبود. طبق نسخه اي از سخنراني بوش در اوت 2001 كه به مناسبت افتتاح سايت جديد اينترنتي كاخ سفيد ايراد شده بود، امينت يعني امنيت شغلي، امنيت سلامتي و بالاخره امنيت ملي آخرين اولويتي بود كه بوش تعيين كرده بود.



كلارك مي گويد: كاندوليزا رايس مشاور امينت ملي كه قرار است روز پنجشنبه در مقابل كميسيون بررسي 11 سپتامبر شهادت بدهد فقط يك دروغگو است.



پل اونيل وزير سابق خزانه داري آمريكا نيز اظهاراتي مشابه دارد وي در كتابي با نام «بهاي وفاداري» از تغيير سياست ناگهاني بوش براي مبارزه با تروريسم سخن مي گويد.



به نظر مي رسد كميسيون رايس را مورد بازجويي شديدي قرار دهد و رايس نيز درصدد خواهد بود كه ثابت كند دولت بوش با القاعده به طور جدي برخورد كرده است. اما سخنان اشخاصي مثل كلارك، اونيل و بسياري ديگر از نزديكان كاخ سفيد مبني بر اينكه بوش قصد حمله به عراق را پيش از حملات 11 سپتامبر در سر مي پرورانده، نيز قابل انكار نيست. زيرا اين افراد دلايل محكمي دارند.



در ادامه آمده است: رايس در مقاله اي كه با عنوان «انتخابات 2000: ارتقاء منافع ملي» در ژانويه 2000 براي مجله فارين افرز نوشت، از جنگ و تغيير رژيم در عراق سخن گفت. اما فراموش كرد كه به گروه بنيادگراي اسلامي القاعده نيز اشاره اي داشته باشد در بخشي از اين مقاله آمده است: "همانطور كه تاريخ به سوي تجارت و دموكراسي پيش مي رود، برخي از كشورها در حاشيه راه باقي مي مانند. رژيم صدام حسين منزوي شده است. نيروي نظامي وي به شدت ضعيف شده مردم كشورش در ترس و فقر زندگي مي كنند و خودش نيز در سياست هاي بين المللي هيچ جايي ندارد. صدام حتي به سوي توسعه سلاح هاي كشتار جمعي قدم برمي دارد تا زماني كه صدام حسين نرود هيچ چيز تغيير نخواهد كرد. بنابراين آمريكا بايد هر آنچه كه مي تواند در اين راه انجام دهد. حتي اگر لازم باشد بايد از مخالفين صدام پشتيباني كنيم تا وي بركنار شود اين رژيم هيچ سودي ندارد و بنابراين براي از ميان برداشتن آن هيچ ترسي وجود ندارد.



وي اين سخنان را در اوت سال 2000 در مصاحبه اي با شوراي روابط خارجي نيز عنوان كرد و افزود كه عراق تهديدي براي آمريكا و جهان است.



وي در اين مصاحبه كه در تاريخ 9 اوت 2000 صورت گرفت گفت تهديد عراق بايد فقط با تغيير رژيم صورت بگيرد زيرا تا زماني كه صدام در آن كشور است هيچ كس در منطقه به ويژه مردم اين كشور امنيت ندارد. اگر صدام بهانه اي براي شروع جنگ به دست داد بايد با تمام قوا عليه وي اقدام كرد.



در بخش ديگري از اين مقاله آمده است كه رايس از ژانويه تا سپتامبر 2001 حدود چهارصد مصاحبه با منابع خبري مختلف در جهان صورت داد كه در هيچ يك از آنها نامي از القاعده و يا رهبر آن بن لادن نبرد. وي زماني كه از تهديدهاي موجود براي آمريكا و لزوم ارتقاء ‌وضع دفاعي اين كشور سخن مي گفت فقط از عراق، كره شمالي و ايران نام مي برد و اين كشورها را خودسر مي خواند.



دراين مقاله به قسمت هاي ديگري از مصاحبه هاي رايس اشاره شده و دلايل و مداركي بر اين موضوع كه بوش فقط 11 سپتامبر را بهانه اي براي آغاز جنگ قرار داده آورده شده است.



در انتهاي مقاله آمده است: كلارك راست مي گفت، دولت ما را بي آبرو كرد و بدتر آنكه دولت ما دروغ گفت.