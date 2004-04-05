60 درصد كودكان خياباني پس از ترخيص دوباره به خيابان باز مي گردند

دكتر سيد حسن حسيني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : بر اساس اين پژوهش كه تحت عنوان وضعيت كودكان خياباني در ايران و ساير كشورها و با هدف تعيين وضعيت و نيازهاي كودكان خياباني با همكاري معاونت پژوهشي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در سال 82 اجرا شده ، بيانگر اين است كه تنها 5 درصد كودكان خياباني را دختران تشكيل مي دهند و اين در حالي است كه بيش از 40 درصد اين كودكان فاقد شناسنامه اي كه بيانگر هويت آنها در سالهاي آينده زندگي باشد ، هستند .

وي تصريح كرد : متاسفانه هيچ ارگان و سازماني كه به طور اخص به مسايل رفاهي كودكان خياباني در جامعه بپردازد وجود ندارد و تنها برخي مراكز خيريه حاضر به پذيرش دسته اي از اين كودكان كه يتيم و بي پدر و يا فرزندان پدر معتاد و زنداني آن هم به شرط عدم سابقه ارتكاب جرم هستند .

دكتر حسيني با بيان اينكه اكثر كودكان خياباني مورد مطالعه در اين تحقيق در آروزي دكتر و فوتباليست شدن هستند ، افزود : كودكاني كه در خيابانها از سوء استفاده هاي روحي ، جسمي و بدني زيادي رنج نبرده اند ، در آرزوي مظاهري از آسايش مانند خانه هاي تميز ، خانواده خوب ، وقتي براي بازي ، غذاي كافي و اميد به ادامه تحصيل ودكتر و فوتباليست شدن دارند و اين در حالي است كه سرقت از بانك ، فروش مواد مخدر و تصاحب همه پول هاي دنيا آرزوي اكثر كودكاني است كه در خيابانها مورد سوء استفاده بدني ، روحي و رواني قرار گرفته اند .

وي در ادامه تصريح كرد : حضور كودكان خياباني علاوه بر جنبه رقت آور موضوع كه برانگيزاننده احساسات عموم است ، مي تواند به عنوان بستري براي افزايش آسيب ها و انحرافات متعدد تلقي شود ، چراكه در صورت كم توجهي به اين امر جامعه بايد هزينه هاي مالي ، انساني و اجتماعي فراواني را بابت مشكلات ناشي از حضور اين كودكان بپردازد .

دكتر حسيني به بحث افزايش آسيب هاي اجتماعي طي دهه هاي اخير اشاره كرد وافزود : افزايش مسائل و مشكلات معيشتي و به تبع آن فقدان توجه لازم از سوي والدين به مسائل و معضلات روحي و رواني نوجوانان ، تاثير گذاري الگوهاي منفي ناشي از افزايش طلاق و گسستگي كانون خانواده ، كم توجهي به معنويات و گسستگي كانون خانواده طي سالهاي اخير به نحو معني داري اين نابساماني ها را افزايش داده به طوريكه تبعات آثار سوء اين عوامل درفرار دختران و پسران از خانه و قرار گرفتن آنها در وادي جرم وجنايت و فحشا و اعتياد نمود يافته است .