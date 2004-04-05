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۱۷ فروردین ۱۳۸۳، ۱۰:۵۶

عضو هيات علمي دانشگاه تهران در گفتگو با "مهر " :

60 درصد كودكان خياباني پس از ترخيص دوباره به خيابان باز مي گردند

60 درصد كودكان خياباني پس از ترخيص دوباره به خيابان باز مي گردند

عضو هيات علمي دانشگاه تهران گفت: تحقيقات صورت گرفته بر روي كودكان خياباني بيانگر اين واقعيت است كه 60 درصد اين كودكان پس از ترخيص از مراكز نگهداري و يا كانون اصلاح وتربيت دوباره به خيابانها باز مي گردند .

 دكتر سيد حسن حسيني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : بر اساس اين پژوهش كه تحت عنوان وضعيت كودكان خياباني در ايران و ساير كشورها و با هدف تعيين وضعيت و نيازهاي كودكان خياباني با همكاري معاونت پژوهشي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در سال 82 اجرا شده ، بيانگر اين است كه تنها 5 درصد كودكان خياباني را دختران تشكيل مي دهند و اين در حالي است كه بيش از 40 درصد اين كودكان فاقد شناسنامه اي كه بيانگر هويت آنها در سالهاي آينده زندگي باشد ، هستند .

وي تصريح كرد : متاسفانه  هيچ ارگان و سازماني كه به طور اخص به مسايل  رفاهي كودكان خياباني در جامعه بپردازد وجود ندارد و تنها برخي  مراكز  خيريه حاضر به  پذيرش دسته اي از اين كودكان كه يتيم و بي پدر و يا فرزندان پدر معتاد و زنداني آن هم به شرط عدم سابقه ارتكاب جرم  هستند . 

دكتر حسيني  با بيان اينكه  اكثر كودكان خياباني مورد مطالعه در اين تحقيق در آروزي دكتر و فوتباليست شدن هستند ، افزود : كودكاني كه در خيابانها از سوء استفاده هاي روحي ، جسمي و بدني زيادي رنج نبرده اند ، در آرزوي مظاهري از آسايش مانند خانه هاي  تميز ، خانواده خوب ، وقتي براي بازي ،  غذاي كافي و اميد به ادامه تحصيل  ودكتر و فوتباليست شدن دارند و اين در حالي است كه سرقت از بانك ، فروش مواد مخدر و تصاحب همه پول هاي دنيا آرزوي اكثر كودكاني است كه در خيابانها مورد سوء استفاده بدني ، روحي و رواني قرار گرفته اند .

 وي در ادامه تصريح كرد : حضور كودكان خياباني علاوه بر جنبه رقت آور موضوع كه برانگيزاننده احساسات عموم است ،  مي تواند به عنوان بستري براي افزايش آسيب ها و انحرافات متعدد تلقي شود ،  چراكه در صورت كم توجهي به اين امر جامعه بايد  هزينه هاي مالي ، انساني و اجتماعي فراواني  را بابت مشكلات ناشي از حضور اين كودكان بپردازد .    

دكتر حسيني به  بحث افزايش آسيب هاي اجتماعي طي دهه هاي اخير اشاره كرد  وافزود :  افزايش مسائل و مشكلات معيشتي و به تبع آن فقدان توجه لازم از سوي والدين به مسائل و معضلات روحي و رواني نوجوانان ،  تاثير گذاري الگوهاي منفي ناشي از افزايش طلاق و گسستگي كانون خانواده ،  كم توجهي به معنويات و گسستگي كانون خانواده طي سالهاي اخير  به نحو معني داري اين نابساماني ها را افزايش داده  به طوريكه  تبعات  آثار سوء اين عوامل درفرار دختران و پسران از خانه و  قرار گرفتن آنها در وادي جرم وجنايت و فحشا و اعتياد نمود يافته است .

کد مطلب 68324

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