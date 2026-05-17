منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای عملیات امحای مهمات باقی‌مانده از دوران دفاع مقدس اظهار کرد: طی امروز و فردا تیم‌های فنی و تخصصی در قالب عملیات‌های ایمن‌سازی، اقدام به انجام انفجارهای کنترل‌شده برای امحای مهمات عمل‌نکرده مرتبط با عملیات رمضان خواهند کرد.

وی افزود: این عملیات در جنوب شهر اصفهان در محدوده صفه و همچنین در برخی مناطق شهرستان‌های میمه و نصرآباد انجام می‌شود و ممکن است در این مناطق صداهایی ناشی از انفجارهای کنترل‌شده شنیده شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر اینکه این اقدام در چارچوب عملیات‌های ایمنی و توسط تیم‌های فنی انجام می‌شود، تصریح کرد: تمامی مراحل با رعایت کامل اصول ایمنی و تحت نظارت نیروهای تخصصی انجام می‌شود و هیچ خطری برای شهروندان وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال شنیده شدن صداهای ناشی از این انفجارها در برخی نقاط، از شهروندان درخواست می‌شود آرامش خود را حفظ کرده و به شایعات یا نگرانی‌های احتمالی توجه نکنند.

شیشه‌فروش همچنین از همکاری دستگاه‌های مرتبط در اجرای این عملیات خبر داد و گفت: هدف از انجام این اقدامات، پاکسازی و ایمن‌سازی مناطق از مهمات باقی‌مانده و پیشگیری از هرگونه خطر احتمالی برای مردم است.