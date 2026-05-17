اهدای پرچم مسجد مقدس جمکران به سرمربی تیم ملی فوتبال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نوعی سرمربی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران ظهر یکشنبه با حضور در مسجد مقدس جمکران، ضمن تشرف به این مکان معنوی، با تولیت آستان مقدس مسجد جمکران دیدار و گفتگو کرد.



در این نشست، موضوعات مرتبط با ظرفیت‌های فرهنگی و معنوی ورزش و نقش مؤثر فضای اخلاقی و دینی در عرصه ورزش کشور مورد توجه قرار گرفت.



همچنین در پایان این دیدار، پرچم متبرک آستان مقدس مسجد جمکران از سوی تولیت به سرمربی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران اهدا شد.



سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در حاشیه این حضور معنوی، ضمن ابراز خرسندی از تشرف به مسجد مقدس جمکران، از عمومی ملت ایران خواست برای موفقیت تیم ملی در جام جهانی دعا کنند.