تعطيلات طولاني سبب افت تحصيلي دانش آموزان مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مادر يك دانش آموز در اين باره مي گويد : هر چند كه بچه ها تعطيلات را دوست دارند و از آن لذت مي برند اما به قدري در اين مدت از كتاب هاي درسي دور مي شوند كه بسياري از محتواي كتاب ها را فراموش مي كنند.

لادن گياهي مي افزايد : پسرم را در اولين روز مدرسه پس از تعطيلات نوروز به زحمت راهي مدرسه كردم ، مفاهيم درسي به قدري برايش كم ارزش است كه با تعطيلي مدارس حتي به مدرسه و تكاليفي كه بايد انجام دهد ، فكر هم نمي كند.

وي ادامه مي دهد : پسرم پيك هاي نوروزيش را يا روز اول و يا روز آخر تعطيلات انجام مي دهد تا به قول خودش خيالش راحت شود ، او به هيچ وجه از انجام تكاليفش لذت نمي برد و انجام تكاليف را اجباري مي داند كه به هر حال بايد انجام دهد ، هميشه پس از تعطيلات نوروزي مدتي از وقت من و همسرم صرف آموزش مجدد آموخته هاي درسي قبلي به پسرمان مي شود ، چرا كه در بسياري از موارد آنها را به كلي فراموش مي كند.

يك كارشناس تعليم و تربيت در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه دانش آموزان در روند تحصيل مشاركت ندارند، مي گويد : نظام آموزشي فعلي كشور بر محفوظات دانش آموزان تاكيد مي كند و مهارت هايي همچون خواندن ، حفظ كردن و كپي كردن را در دانش آموزان تقويت مي كند و توجهي به تفكر ، انديشه ، ابتكار و پويايي آنها نمي شود.

دكتر نادر سلسبيلي با تاكيد بر اينكه نظام آموزشي كشور بايد از جنبه هاي حافظه محوري به تدريج رو گردان شده و مفاهيم آموزشي را به سوي عملكردي كردن آنها هدايت كند ، مي افزايد : به دليل اينكه در نظام آموزشي مفاهيم درسي توسط دانش آموزان به جاي يادگيري حفظ مي شوند ، پس از گذشت مدتي اين اطلاعات فراموش شده و نياز به مرور مجدد دارد.

وي با اشاره به اينكه در تعطيلات نبايد ارتباط دانش آموزان با مطالب درسي قطع شود ، مي گويد : در ايام تعطيلات بايد فعاليت هاي آموزشي متناسب با انگيزه و رغبت دانش آموزان ، براي آنها درنظر گرفته شود تا بر اساس آن دانش آموز مهارت هايي همچون فكر كردن ، نوشتن و نقشه كشيدن را در محيطي خارج از فضاي آموزشي بياموزند.

وي تاكيد كرد : بايد دانش آموزان را در ايام تعطيل به سمت مطالعه كتب غير درسي و پر جاذبه سوق داد تا در اين ايام آموخته هاي آنها به فراموشي سپرده نشود .

تعطيلات فرصت خوبي براي آموزش مهارت هاي اجتماعي است

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي نيز با اشاره به اينكه تعطيلات براي دانش آموزان لازم است ، مي گويد : تعطيلات فرصت بسيار خوبي براي آموزش مهارت هاي اجتماعي است.

دكترحميد سپهر با تاكيد بر اينكه در تعطيلات دانش آموزان مي توانند با تكاليف سبك آموخته هاي خود را به اجرا درآورند ، مي افزايد : وقتي ارتباط دانش آموزان با مفاهيم درسي حذف مي شود ، چون آموخته هاي قبلي اجرا نشده و يادگيري به درستي صورت نپذيرفته است ، مفاهيم به سرعت فراموش شده و بازگشت به انباشته كردن مجدد ذهن به مفاهيم درسي نيازمند فرصتي است كه باعث عقب ماندن از روند تحصيل و افت تحصيلي دانش آموزان مي شود.

وي با اشاره به اينكه نظام آموزشي بايد دانش آموزان را در كشف استعدادها و خلاقيتشان هدايت كند ، مي گويد : متاسفانه نظام آموزشي فقط به پر كردن ذهن و وقت دانش آموزان با محتواي فشرده و سنگين كتاب هاي درسي مي پردازد ، مفاهيمي كه در بسياري از موارد به دليل عدم كارايي در زندگي دانش آموزان به سرعت فراموش مي شود.