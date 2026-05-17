کشف ۲۵ تن روغن خوراکی احتکار شده در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منوچهر نصیری اظهار داشت: در راستای نظارت بر بازار و مقابله با سودجویان، نیروهای پلیس امنیت اقتصادی استان موفق شدند ۲۵ تن روغن خوراکی احتکار شده را کشف کنند که ارزش تقریبی محموله توسط کارشناسان ۸۰ میلیارد ریال برآورد شده است.



جانشین فرمانده انتظامی استان قم گفت: در پی این عملیات، یک نفر متهم به جرم احتکار کالا دستگیر و برای تکمیل پرونده و طی مراحل قانونی به مرجع قضائی استان معرفی شد.



وی ضمن هشدار شدید به مخلان امنیت اقتصادی، تأکید کرد: هرگونه اقدام در جهت ایجاد هرج‌ومرج در بازار و احتکار کالاهای اساسی، با برخورد قاطع قانونی مواجه خواهد شد.