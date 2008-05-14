خانه فرهنگ دانشگاه صنعتی بیرجند افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند،

رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند ظهر امروز در افتتاح این مراسم تصریح کرد: برای افزایش فضای فرهنگی و ایجاد روحیه نشاط در دانشجویان ساختمان خانه فرهنگ دانشگاه ایجاد شد که این مکان نیز جوابگوی همه نیازهای فرهنگی دانشجویان نیست و فضای دیگری نیز در این راستا طراحی شده است

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احمد امیرآبادی زاده از عدم وجود نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری به عنوان یکی دیگر از موانع اجرای برنامه های فرهنگی در دانشگاه صنعتی بیرجند خبر داد و افزود: این نهاد می تواند معبد و پناهگاه دانشجویان این دانشگاه باشد.

وی به فعالیت دو اتاق فرهنگی در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه صنعتی بیرجند اشاره کرد و اظهار داشت: این اتاقها که نقش مهمی در سالم سازی فضای فرهنگی خوابگاه ها دارد هنوز تجهیز نشده اند

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معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی نیز در این مراسم خاطرنشان کرد: اتاق فکر استکبار جهانی سعی در بی‌ هویت کردن ملت‌های جهان بویژه ملت ایران دارد که این امر هوشیاری دانشگاه‌ ها و حوزه‌های علمیه را می طلبد

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عیسی فرهادی مسئولیت دانشگاه ها و حوزه ها را در مقابل اتاق فکر استکبار بسیار سنگین عنوان کرد و افزود: خانه فرهنگ دانشگاه ها باید خلاء هایی که استکبار برای ایجاد بی هویتی در بین ملتها ایجاد کرده راپر کند. وی وظیفه دانشگاه ها را در دو بحث توسعه و رساندن ایران به قله های رفیع علم و دانش و ایجاد اتاق فکر در دانشگاه ها برشمرد و یادآورشد: با تحقق این دو امر مهم می توان این خلاء بی هویتی را تقویت کرد.

فرهادی با اشاره به اینکه مشکلات و نواقص موجود نباید مانع پیشرفت علمی در دانشگاه ها شود، ادامه داد: مسئولان باید برای پیشرفت و توسعه علمی کشور و فتح قله های رفیع علمی در جهان از ظرفیت بالای دانشگاه ها و همچنین حوزه های علمیه استفاده کنند

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به گفته وی خانه فرهنگ دانشگاه ها که متشکل از گروه های مختلف است و نقش موثری در پرکردن اوقات فراغت جوانان، شکل پذیری اجتماعی دانشجو و همچنین اعتقاد پذیری این قشر دارد

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