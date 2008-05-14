خانه فرهنگ دانشگاه صنعتی بیرجند افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند،رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند ظهر امروز در افتتاح این مراسم تصریح کرد: برای افزایش فضای فرهنگی و ایجاد روحیه نشاط در دانشجویان ساختمان خانه فرهنگ دانشگاه ایجاد شد که این مکان نیز جوابگوی همه نیازهای فرهنگی دانشجویان نیست و فضای دیگری نیز در این راستا طراحی شده است.
احمد امیرآبادی زاده از عدم وجود نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری به عنوان یکی دیگر از موانع اجرای برنامه های فرهنگی در دانشگاه صنعتی بیرجند خبر داد و افزود: این نهاد می تواند معبد و پناهگاه دانشجویان این دانشگاه باشد.
وی به فعالیت دو اتاق فرهنگی در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه صنعتی بیرجند اشاره کرد و اظهار داشت: این اتاقها که نقش مهمی در سالم سازی فضای فرهنگی خوابگاه ها دارد هنوز تجهیز نشده اند.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی نیز در این مراسم خاطرنشان کرد: اتاق فکر استکبار جهانی سعی در بی هویت کردن ملتهای جهان بویژه ملت ایران دارد که این امر هوشیاری دانشگاه ها و حوزههای علمیه را می طلبد.
عیسی فرهادی مسئولیت دانشگاه ها و حوزه ها را در مقابل اتاق فکر استکبار بسیار سنگین عنوان کرد و افزود: خانه فرهنگ دانشگاه ها باید خلاء هایی که استکبار برای ایجاد بی هویتی در بین ملتها ایجاد کرده راپر کند.
وی وظیفه دانشگاه ها را در دو بحث توسعه و رساندن ایران به قله های رفیع علم و دانش و ایجاد اتاق فکر در دانشگاه ها برشمرد و یادآورشد: با تحقق این دو امر مهم می توان این خلاء بی هویتی را تقویت کرد.
فرهادی با اشاره به اینکه مشکلات و نواقص موجود نباید مانع پیشرفت علمی در دانشگاه ها شود، ادامه داد: مسئولان باید برای پیشرفت و توسعه علمی کشور و فتح قله های رفیع علمی در جهان از ظرفیت بالای دانشگاه ها و همچنین حوزه های علمیه استفاده کنند.
به گفته وی خانه فرهنگ دانشگاه ها که متشکل از گروه های مختلف است و نقش موثری در پرکردن اوقات فراغت جوانان، شکل پذیری اجتماعی دانشجو و همچنین اعتقاد پذیری این قشر دارد.
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