  1. استانها
  2. کردستان
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۲۹

ماموستا عثمان فرج: ایران تنها پناه ملت‌های مظلوم منطقه است

ماموستا عثمان فرج: ایران تنها پناه ملت‌های مظلوم منطقه است

بیجار- روحانی اقلیم کردستان عراق با محکوم کردن جنایات آمریکا، اسرائیل و رژیم بعث عراق، جمهوری اسلامی ایران را حامی ملت‌های مظلوم منطقه دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سامی عثمان فرج، شامگاه یکشنبه در جمع مردم شهر بیجار با اشاره به دشمنی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت‌های مسلمان، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز به نماد عزت، مقاومت و پناه ملت‌های مظلوم منطقه تبدیل شده است.

وی با تجلیل از مقام شهید سپهبد قاسم سلیمانی افزود: شهید سلیمانی متعلق به همه جهان اسلام بود و مجاهدت‌های او در مقابله با تروریسم، امنیت و آرامش را برای ملت‌های منطقه به ارمغان آورد.

این روحانی اقلیم کردستان عراق با اشاره به جنایات رژیم بعث عراق علیه مردم کردستان بیان کرد: ملت کرد هرگز جنایات صدام و فاجعه انفال را فراموش نمی‌کند و جمهوری اسلامی ایران در روزهای سخت، پناه مردم مظلوم کردستان بود.

وی ادامه داد: اگر حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران نبود، بسیاری از مردم بی‌گناه قربانی حملات شیمیایی و اقدامات تروریستی می‌شدند.

وی با محکوم کردن اقدامات آمریکا و اسرائیل تصریح کرد: دشمنان اسلام همواره در پی تفرقه‌افکنی میان ملت‌های مسلمان بوده‌اند اما ملت ایران و مسلمانان جهان در برابر این توطئه‌ها ایستادگی خواهند کرد.

حاضران در این تجمع نیز با سردادن شعارهای «الله‌اکبر»، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» حمایت خود را از جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت اعلام کردند.

کد مطلب 6833116

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها