به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سامی عثمان فرج، شامگاه یکشنبه در جمع مردم شهر بیجار با اشاره به دشمنی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت‌های مسلمان، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز به نماد عزت، مقاومت و پناه ملت‌های مظلوم منطقه تبدیل شده است.

وی با تجلیل از مقام شهید سپهبد قاسم سلیمانی افزود: شهید سلیمانی متعلق به همه جهان اسلام بود و مجاهدت‌های او در مقابله با تروریسم، امنیت و آرامش را برای ملت‌های منطقه به ارمغان آورد.

این روحانی اقلیم کردستان عراق با اشاره به جنایات رژیم بعث عراق علیه مردم کردستان بیان کرد: ملت کرد هرگز جنایات صدام و فاجعه انفال را فراموش نمی‌کند و جمهوری اسلامی ایران در روزهای سخت، پناه مردم مظلوم کردستان بود.

وی ادامه داد: اگر حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران نبود، بسیاری از مردم بی‌گناه قربانی حملات شیمیایی و اقدامات تروریستی می‌شدند.

وی با محکوم کردن اقدامات آمریکا و اسرائیل تصریح کرد: دشمنان اسلام همواره در پی تفرقه‌افکنی میان ملت‌های مسلمان بوده‌اند اما ملت ایران و مسلمانان جهان در برابر این توطئه‌ها ایستادگی خواهند کرد.

حاضران در این تجمع نیز با سردادن شعارهای «الله‌اکبر»، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» حمایت خود را از جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت اعلام کردند.