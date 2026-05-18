استاندار بوشهر: خسارات وارده به بخش گردشگری استان بوشهر جبران شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی و گردشگری با اشاره به ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی، طبیعی و گردشگری استان بوشهر اظهار کرد: بدون تردید، توسعه زیرساختهای گردشگری در استان بوشهر موجبات رونق بیشتر این صنعت میشود.
وی افزود: استان بوشهر با برخورداری از سواحل طولانی با خلیجفارس و دارا بودن بافت تاریخی ارزشمند و همچنین جاذبههای طبیعی و اقلیم مناسب و آیین ها و موسیقی خاص بومی، از مناطق مستعد گردشگری کشور به شمار میرود و میتواند به قطب گردشگری جنوب کشور تبدیل شود.
استاندار بوشهر با تأکید بر نقش صنعت گردشگری در رونق اشتعال خاطر نشان کرد: توسعه گردشگری علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، زمینه افزایش درآمد جوانان و بهبود معیشت را نیز فراهم میکند و استان بوشهر برای حمایت از سرمایه گذاران حوزه گردشگری، آمادگی دارد.
زارع یادآور شد: همه ساله در نیمه دوم سال، استان بوشهر پذیرای حجم زیادی از گردشگران بوده اما در زمستان گذشته و ایام نوروز امسال، بدلیل جنگ تحمیلی اخیر، میزان مسافران به شدت کاهش یافت و درآمد فعالان حوزه گردشگری نیز به همین نسبت کاهش پیدا کرد.
استاندار بوشهر ابراز داشت: جنگ اخیر، آسیبهای زیادی به بخش گردشگری وارد کرد و شاهد رکود اقتصادی این بخش بودیم که برای جبران خسارت وارده به فعالان این بخش، لازم است تا بستههای حمایتی شامل پرداخت تسهیلات و استمهال پرداختی آنها و همچنین کمکهای بیمهای و مالیاتی که مورد نظر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است پیگیری شود و امیدوارم بخشی از خسارات را پوشش دهد و بار دیگر شاهد رونق گردشگری استان باشیم.
زارع همچنین به برخی از نیازهای زیرساختی حوزه گردشگری پرداخت و گفت: اجرای پروژههای اقامتی، ساماندهی سواحل، بهبود راههای دسترسی به اماکن گردشگری و حمایت تسهیلاتی از فعالان این بخش، از برنامههای استان برای رونق گردشگری است.
وی گفت: باید آسیبهای وارده ناشی از جنگ تحمیلی سوم به بخش گردشگری را شناسایی و ضمن رفع آنها، در افزایش سهم بوشهر از حوزه گردشگری اهتمام ورزیم.
نظر شما