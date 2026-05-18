۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۴

استاندار بوشهر: خسارات وارده به بخش گردشگری استان بوشهر جبران شود

بوشهر- استاندار بوشهر خواستار پیگیری بسته‌های حمایتی برای جبران خسارات وارده به بخش گردشگری استان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی و گردشگری با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و گردشگری استان بوشهر اظهار کرد: بدون تردید، توسعه زیرساخت‌های گردشگری در استان بوشهر موجبات رونق بیشتر این صنعت می‌شود.

وی افزود: استان بوشهر با برخورداری از سواحل طولانی با خلیج‌فارس و دارا بودن بافت تاریخی ارزشمند و همچنین جاذبه‌های طبیعی و اقلیم مناسب و آیین ها و موسیقی خاص بومی، از مناطق مستعد گردشگری کشور به شمار می‌رود و می‌تواند به قطب گردشگری جنوب کشور تبدیل شود.

استاندار بوشهر با تأکید بر نقش صنعت گردشگری در رونق اشتعال خاطر نشان کرد: توسعه گردشگری علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، زمینه افزایش درآمد جوانان و بهبود معیشت را نیز فراهم می‌کند و استان بوشهر برای حمایت از سرمایه‌ گذاران حوزه گردشگری، آمادگی دارد.

زارع یادآور شد: همه ساله در نیمه دوم سال، استان بوشهر پذیرای حجم زیادی از گردشگران بوده اما در زمستان گذشته و ایام نوروز امسال، بدلیل جنگ تحمیلی اخیر، میزان مسافران به شدت کاهش یافت و درآمد فعالان حوزه گردشگری نیز به همین نسبت کاهش پیدا کرد.

استاندار بوشهر ابراز داشت: جنگ اخیر، آسیب‌های زیادی به بخش گردشگری وارد کرد و شاهد رکود اقتصادی این بخش بودیم که برای جبران خسارت وارده به فعالان این بخش، لازم است تا بسته‌های حمایتی شامل پرداخت تسهیلات و استمهال پرداختی آنها و همچنین کمک‌های بیمه‌ای و مالیاتی که مورد نظر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است پیگیری شود و امیدوارم بخشی از خسارات را پوشش دهد و بار دیگر شاهد رونق گردشگری استان باشیم.

زارع همچنین به برخی از نیازهای زیرساختی حوزه گردشگری پرداخت و گفت: اجرای پروژه‌های اقامتی، ساماندهی سواحل، بهبود راه‌های دسترسی به اماکن گردشگری و حمایت تسهیلاتی از فعالان این بخش، از برنامه‌های استان برای رونق گردشگری است.

وی گفت: باید آسیب‌های وارده ناشی از جنگ تحمیلی سوم به بخش گردشگری را شناسایی و ضمن رفع آنها، در افزایش سهم بوشهر از حوزه گردشگری اهتمام ورزیم.

کد مطلب 6833517

