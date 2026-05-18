لزوم رفع موانع برای خودکفایی کامل دهلران در تأمین گوشت مرغ

به گزارش خبرنگار مهر،مراد یگانه ظهر سه شنبه در نشست بررسی مشکلات و موانع مرغداران دهلران که با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام و جمعی از مرغداران برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۶ واحد مرغداری در سطح شهرستان وجود دارد که از این تعداد تنها چهار واحد فعال است.

وی با ارائه آماری از وضعیت کنونی تولید مرغ در شهرستان افزود: در هر دوره جوجه‌ریزی که حدود دو ماه به طول می‌انجامد، ۸۴ هزار و ۵۰۰ قطعه مرغ در چهار واحد فعال مرغداری شهرستان تولید و روانه بازار مصرف می‌شود.

فرماندار ویژه دهلران ظرفیت واقعی تولید مرغ در شهرستان را قابل توجه دانست و گفت: در صورت فعال شدن همه واحدهای مرغداری، ظرفیت تولید در هر دوره به ۷۴۳ هزار قطعه مرغ خواهد رسید که در این صورت، گوشت مرغ مورد نیاز شهرستان به طور کامل در داخل تأمین می‌شود و نیازی به واردات از سایر مناطق نخواهد بود.

یگانه با اشاره به شعار سال و ضرورت حمایت از تولید، مهم‌ترین دلایل رکود در برخی واحدهای مرغداری را کمبود سرمایه در گردش، پرداخت نشدن به‌موقع مطالبات مرغداران از سوی کشتارگاه‌ها و ناپایداری شبکه برق عنوان کرد.

وی خواستار چاره‌اندیشی جدی برای رفع این مشکلات شد و تصریح کرد: با برطرف شدن این موانع، مرغداران می‌توانند با اطمینان بیشتری به فعالیت ادامه دهند و شهرستان در مسیر خودکفایی در تأمین گوشت مرغ قرار گیرد.

فرماندار ویژه دهلران همچنین به ظرفیت‌های این شهرستان در حوزه تولید تخم‌مرغ اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون یک واحد مرغداری تخم‌گذار با ظرفیت ۵۰ هزار قطعه در شهرستان فعال است که توان تولید روزانه سه تن تخم‌مرغ را دارد و حفظ و ارتقای این ظرفیت نیازمند حمایت همه‌جانبه است.

در پایان این نشست، صاحبان واحدهای مرغداری نیز مسائل، دغدغه‌ها و نیازهای خود را با مسئولان شهرستان در میان گذاشتند.