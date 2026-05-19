انهدام مهمات عمل نکرده تجاوز آمریکایی صهیونی در استان قم

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) اعلام کرد: در بازه زمانی تا ساعت ۱۲ امروز سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه عملیات انهدام مهمات جنگ رمضان توسط رزمندگان سپاه استان قم اجرا میشود.
بنابراین صدای انفجار، ناشی از عملیات فنی بوده و جای هیچ گونه نگرانی برای شهروندان نیست.
قم- سپاه قم از انهدام مهمات عمل نکرده تجاوز آمریکایی صهیونی پیش از ظهر امروز در استان خبر داد.
