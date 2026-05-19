منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای پاکسازی مناطق باقیمانده از مهمات عملنکرده مربوط به دوران جنگ تحمیلی (جنگ رمضان)، تیمهای فنی و تخصصی امروز اقدام به انجام انفجارهای کنترلشده در محدودههای مشخصی از شهر اصفهان و حومه آن کردند.
وی افزود: این عملیات در محدودههای شمال و جنوب شهر اصفهان، بهارستان، صفه و نیز خیابان کاوه انجام شده و صدای حاصل از آن در برخی نقاط شهر قابل شنیدن بوده است که کاملاً طبیعی و ناشی از عملیات مهندسی ایمنسازی مهمات است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تأکید کرد: تمامی این انفجارها تحت نظارت تیمهای فنی متخصص و با رعایت کامل پروتکلهای ایمنی انجام میشود و هیچ گونه خطری متوجه شهروندان یا اماکن مسکونی و تجاری نیست.
شیشهفروش در پایان از شهروندان خواست در صورت شنیدن صداهای مشابه در روزهای آینده، از هرگونه نگرانی و شایعهپراکنی خودداری کرده و اخبار را صرفاً از منابع رسمی دریافت کنند. وی یادآور شد که این عملیات تا پاکسازی کامل مهمات عملنکرده در این مناطق ادامه خواهد یافت.
